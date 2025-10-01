گفتگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیر قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی تماسب تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه دیوان امیر قطر، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تازه ترین تحولات مربوط به طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه رایزنی کردند.

تمیم بن حمد آل ثانی در تماس تلفنی با ترامپ بر حمایت دوحه از تمام تلاش ها برای برقراری صلح تأکید کرد.

امیر قطر ابراز اطمینان کرد که کشورهای حامی طرح ترامپ می‌توانند به یک راه‌حل عادلانه که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و از حقوق مردم فلسطین محافظت کند، دست یابند.