۱۵ هزار کارمند ناسا به مرخصی اجباری رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، توقف کامل فعالیت ناسا و دیگر آژانس های دولتی را محبور کرده تقریباً تمام فعالیت های روزمره شان را کاهش دهند زیرا قانونگذاران در واشنگتن دی سی نتوانستند لایحه تامین بودجه دولت را تا مهلت مقرر تصویب کنند. تنها بخش کوچکی از نیروی کاری ناسا به کار ادامه میدهند، که مأموریتهایی را بر عهده دارند و نمیتوان آنها را بدون به خطر انداختن ایمنی فضانوردان، سخت افزارهای حیاتی یا اولویتهای اصلی دولت ترامپ، متوقف کرد.
با تعلیق اکثر برنامههای علمی و فعالیتهای عمومی، تعطیلی دولت ناسا را در وضعیت انتظار قرار داده است تا کنگره بودجه جدید را تصویب کند. آژانس فضایی آمریکا برنامه تعطیلی فعالیت ها را در ۲۹ سپتامبر به روز رسانی کرد. در این به روز رسانی، نحوه عملکرد این سازمان در دوره توقف بودجه تشریح داده شده و میزان مرخصی اجباریهای فعلی نیز تایید شده است. از ۱۸۲۱۸ کارمند رسمی ناسا، ۱۵۰۹۴ نفر به خانه فرستاده شدهاند و کمی بیش از ۳۱۰۰ نفر به عنوان «مستثنی» شده و به کار خود ادامه میدهند.
این درحالی است که برنامه استمرار فعالیت ناسا در آگوست ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود ۱۷,۰۰۷ کارمند به مرخصی اجباری فرستاده شوند و تنها ۱۳۰۰ نفر مستثنی باقی بمانند. تعداد کمتر مرخصیها در سال جاری احتمالاً به دلیل گسترش استثناهای مربوط به برنامه آرتمیس است.
این شرط اضافه شده، نشاندهنده تلاش ناسا برای راهاندازی بهموقع مأموریت آرتمیس ۲ است. آرتمیس ۲ برای نخستین بار از زمان مأموریتهای آپولو ناسا، چهار خدمه را به نزدیک ماه می برد و زمینه را برای آرتمیس ۳ که هدف آن فرود فضانوردان بر سطح ماه است، فراهم میکند.
