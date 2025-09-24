۴ فضانورد «آرتمیس۲» امسال به ماه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به گفته مدیر ماموریت آرتمیس ۲ طی رویدادی در مرکز فضایی جانسون، این ماموریت که چهارفضانورد را همراه فضاپیمای اوریون به فضا می برد، احتمالا پنجم فوریه انجام شود.

لاکیشا هاوکینز معاون موقت معاونت توسعه سامانه‌های اکتشافی ناسا در یک کنفرانس خبری گفت: ما پس از ۵۰ سال به ماه بر می گردیم.

اگر قرار باشد آرتمیس ۲ در پنج فوریه به فضا پرتاب شود، این ماموریت در شب انجام خواهد شد. ناسا در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل هر کدام حدود ۵روز فرصت دارد تا فضاپیمای این ماموریت را به فضا ارسال کند. آخرین تاریخ ممکن برای پرتاب نیز طبق اعلام آژانس فضایی آمریکا، ۲۶ آوریل است.

به گفته هاوکینز ناسا ایمنی خدمه در نهایت زمانبندی عملیات را مشخص می کند. وی در این باره گفت: ما تاکید می کنیم ایمنی اولویت ماست. به همین دلیل هم‌زمان با انجام این آماده‌سازی‌های عملیاتی و تکمیل مراحل مونتاژ راکت، در حال ارزیابی هستیم تا مطمئن شویم که همه امور به روشی ایمن انجام می‌شود.

آرتمیس ۲ نخستین ماموریت سرنشین دار ناسا از برنامه ای به همین نام برای سفر به ماه است.