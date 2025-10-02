قیمت طلا منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت طلا در بازار جهانی در آستانه رسیدن به کانال ۳ هزار و ۹۰۰ دلار قرار گرفت.

شتاب رشد قیمت طلا در بازار جهانی به حدی است که دیگر خیال ایستادن ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اونس طلا در آخرین معاملات بازار جهانی با رشد ۶ دلاری مواجه شده است.

بر همین اساس، اونس طلا به نرخ ۳ هزار و ۸۶۸ دلار در بازار جهانی رسیده است.

روند بازار جهانی طلا حاکی از آن است که تنها در طول یک هفته گذشته قیمت اونس طلا ۱۱۹ دلار و به عبارتی ۳.۱ درصد گران شده است. این تغییر در طول یک ماه گذشته ۳۳۱ دلار و در طول ۶ ماه گذشته ۷۴۷ دلار بوده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون، انس طلا رشد چشمگیری را تجربه کرده است. انس طلا در آغاز سال ۲۰۲۵ در حدود ۲۶۲۴.۵ دلار بوده است و هم اکنون با رشدی بیش از ۱۲۰۰ دلار به محدوده ۳۹۰۰ دلار رسیده است.

به عقیده تحلیلگران یکی از دلایل جهش کم سابقه قیمت جهانی طلا کاهش اعتماد اقتصاد جهانی به دلار آمریکا و تلاش بانک های مرکزی جهان برای افزایش ذخایر طلای خود در مقایسه با ذخایر ارزی شان است.

قیمت نفت جهشی شد

قیمت نفت پس از سه روز کاهش متوالی، به دلیل احتمال تحریم‌های شدیدتر علیه نفت روسیه، در معاملات آسیایی روز پنجشنبه، افزایش یافت. قیمت قراردادهای آتی نفت برنت با ۳۷ سنت معادل ۰.۵۷ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۴ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.