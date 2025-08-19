قیمت طلای جهانی به ۳۳۴۰ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه تغییر چندانی نداشته است. سرمایه‌گذاران منتظر کنفرانس سالانه فدرال رزرو در این هفته هستند تا سرنخ‌هایی درمورد کاهش احتمالی نرخ بهره به دست آورند. بازار همچنین درحال بررسی تلاش‌های واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۳ درصد افزایش به ۳۳۴۰ دلار و ۴۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۱۳ درصدی به ۳۳۸۲ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.

اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در اجلاس بانک مرکزی در ۲۱ تا ۲۳ ماه اوت می‌تواند دورنمای اقتصادی آمریکا را مشخص کرده و سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست نرخ بهره ارائه دهد.‌

‌شرکت‌کنندگان بازار درحال‌حاضر ۸۴ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد در اجلاس آینده پایین بیاورد.

طلا معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره و در بحبوحه بی‌ثباتی‌ها دارد.

جزئیات اجلاس فدرال رزرو در ماه ژوئیه قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و انتظار می‌رود سیاست‌های پولی آمریکا را مشخص‌تر کند.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در روز دوشنبه به رئیس‌جمهور اوکراین گفت واشنگتن امنیت اوکراین را تحت هرگونه قرارداد احتمالی برای پایان دادن به جنگ با روسیه تضمین می‌کند.

ترامپ دیدار خود با زلنسکی را بسیار خوب توصیف کرده و در یکی از رسانه‌های اجتماعی گفت از پوتین خواسته جلسه‌ای بین او و رئیس‌جمهور اوکراین برگزار شود.

تحلیلگران عقیده دارند بسته شدن هر گونه قرارداد صلح بین اوکراین و روسیه قیمت طلا را پایین می‌آورد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۳۸ دلار و ۴۴ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۰۵ درصدی ۱۳۳۰ دلار و ۶۰ سنت معامله می‌شود.