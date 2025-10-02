خبرگزاری مهر -گروه هنر-عطیه موذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۱۰ مهر میتوانید با شماره ۲۱۵ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ جعفر دهقان
جعفر دهقان این روزها کمتر در نقشهای اصلی سینما و تلویزیون دیده میشود، اما مرور کارنامهاش نشان میدهد که ایفاگر نقش های متعددی بوده است که برخی هنوز هم در ذهن مخاطبان مانده است.
او این هفته نشان درجه یک هنری دریافت کرد و در مراسمی به بازگویی بخشی از خاطراتش پرداخت.
دهقان در سالهای جنگ به یکی از پرکارترین بازیگران آثار دفاع مقدس تبدیل شد. شاید خیلی ها هنوز کاراکترش را در فیلم ابراهیم حاتمی کیا و بغض او را پس از تغییر چهره اش در پی جراحت های جنگ و نگرانی او از مواجهه با دختر کوچکش در «بوی پیراهن یوسف» به خاطر داشته باشند.
او با حضور در مجموعههایی چون «اصحاب کهف»، «مردان آنجلس»، «حضرت یوسف» و «مختارنامه» مسیر تازهای در ژانر تاریخی و دینی طی کرد و بیشترین شهرتش را هم با سریال «مردان آنجلس» به دست آورد.
دهقان این سال ها بیشتر در نقش های فرعی حضور داشته است که شاید بخشی هم به انتخاب نادرست او و تکرار نقش های کلیشه ای مربوط باشد. با این حال بازی در برخی نقش های درست و به جا نشان داده است که اگر کاراکترهای خلاقانه ای به او پیشنهاد شود باز هم می تواند توانمندی اش را به رخ بکشد نمونه اش هم بازی متفاوت او در سریال طنز «راز بقا» به کارگردانی سعید آقاخانی است که نقشی هنرمندانه ایفا کرد.
حاشیه هفته؛ ناسزا در قاب سریالها
قسمت دوازدهم سریال «از یاد رفته» بار دیگر ضعفهای جدی این مجموعه را آشکار کرد. کشدار بودن روایت، شخصیتهای بیمنطق و استفاده از ناسزاها و الفاظ ناهنجار توسط کاراکتر نوشین (با بازی آزیتا حاجیان) برانتقادات پیشین از این سریال اضافه شد.
سریال «از یاد رفته» از ابتدای عرضه به دلیل ضعف در قصه و روایت با انتقادات زیادی مواجه شد.
این مشکل البته محدود به «از یاد رفته» نیست. سریال «شغال» هم با آغاز پر سر و صدا وارد میدان شد، اما خیلی زود به دام کلیشهها، ایرادات فنی و موقعیتهای غیرواقعی افتاد. ترفند شوکهای مقطعی یا طرح موضوعات حاشیهای در سریال های شبکه نمایش خانگی که به یک فرمول هم بدل شده است شاید برای چند قسمت اول جذاب باشد، اما دوام ندارد و مخاطب را خسته میکند.
این هم مشکل اصلی تولیدات اخیر نمایش خانگی است که هزینههای کلان برای پروژهها صرف میشود تا فقط بر زرق و برق آنها بیفزاید، اما فاقد قصه محکم، شخصیتپردازی جدی و خلاقیت هنری هستند. حضور بازیگران توانمند و چهرهای مشهور و باسابقه سینما در برخی از این پروژه ها عجیب است.
مخاطب امروز با یک کلیک، آثار خارجی متنوعی را میبیند و طبیعی است که در مقایسه، ضعف تولیدات داخلی آشکار شود. اگر این روند ادامه یابد، نمایش خانگی جایگاه و اعتبار فعلی خود را نیز از دست خواهد داد.
خبر هفته؛ مقدم سریال جدیدی غیر از پایتخت میسازد
سیروس مقدم کارگردان شناختهشده تلویزیون، این روزها پروژه تازهای را در دستور کار دارد. الهام غفوری تهیه کننده، از آغاز نگارش سریالی ماورایی به قلم علیرضا افخمی به تسنیم خبر داده است؛ مجموعهای ۲۶ قسمتی که در استان گلستان و به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته خواهد شد.
این خبر در شرایطی منتشر شد که پیشتر، گمانهزنیهایی درباره فصل هشتم «پایتخت» وجود داشت. حتی گفته میشد داستان آن ممکن است به جنگ ۱۲ روزه بپردازد و برخی از عوامل نیز از علاقه خود به ساخت سریال با این موضوع سخن گفته بودند.
حالا با ورود مقدم به پروژه جدید میتوان گفت ساخت فصل هشتم فعلاً مسکوت مانده است.
حاشیه هفته؛ مطالبات عجیب مالی برای رویداد ملی
سینمای کودک و نوجوان در ایران سالهاست با کمتوجهی و کمبود حمایتهای ساختاری روبهرو است. جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، بهعنوان مهمترین رویداد ملی این حوزه، فرصتی است تا نگاهها دوباره به این بخش جلب شود. اما سخنان اخیر حامد جعفری دبیر جشنواره فیلم کودک نشان داد که حتی در همین نقطه امید نیز موانع عجیبی پیش پای برگزارکنندگان قرار گرفته است.
او این هفته به صراحت در نشست خبری جشنواره در سخنانی بیان کرد: «برای جدی گرفتن سینمای کودک نیاز داریم برنامهسازان این بخش توجه جدی داشته باشند. ما تعاملاتی با صدا و سیما داشتیم، محسن برمهانی معاون سیما تلاش داشت به نتیجه برسد، اما برنامهسازان تخصصی این حوزه مطالبه عددهای عجیب و غریب داشتند.»
این سخنان از یک حیث عجیب بود چراکه انتظار طبیعی این است که با برگزاری جشنواره ها و رویدادهای ملی به ویژه آنها که کودکان و نوجوانان را محور و مرکز قرار داده است، رسانه ملی و برنامهسازان پای کار بیایند و پیش از هر چیز دغدغه فرهنگی داشته باشند. اما آنچه روایت شده، نشان میدهد که برخی به جای مشارکت برای تقویت این حوزه، با درخواستهای مالی غیرمعمول مواجه شدهاند.
واقعیت این است که سینمای کودک و نوجوان به اندازه کافی با کمبود بودجه، کمتوجهی پخشکنندگان و ضعف سرمایهگذاری مواجه است. در چنین شرایطی، مطالبههای غیرمنطقی کمکی به بهبود اوضاع نمیکند و اتفاقاً نشان دهنده غفلت تلویزیون از امر مهم توجه به کودکان و نوجوانان است.
