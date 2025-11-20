نشان درجه یک هنری برای مینو غزنوی؛ تجلیل از صدایی که مثل حریر شفاف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در مراسم اهدای نشان درجه یک هنری به مینو غزنوی دوبلور باسابقه که با حضور جمعی از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه دوبله در محل سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار شد، رائدفریدزاده رئیس سازمان سینمایی با خیرمقدم به حاضران، در سخنانی با تقدیر از زحمات و تلاش های هنرمندانه مینو غزنوی برای چند دهه حضور تاثیر گذار در حوزه دوبله گفت: این که نشان عالی هنر این افتخار را دارد که در دستان بانوی گرانقدر سرکار خانم غزنوی قرار بگیرد، باعث افتخار است.

وی با اشاره به ویژگی های هنرمندان حوزه دوبله عنوان کرد: با احترام به همه هنرهای عرصه بزرگ صنعت تصویر، هنر دوبله یک شرافت ذاتی دارد و کسانی که وارد این عرصه می شوند به نوعی تعلق خاطر به هنری دارند که بخشی از آن موهبت الهی است که نیاز به استمرار، حفظ، ممارست و حرفه ای بودن دارد که خوشبختانه بزرگانی که در این جمع هستند سمبل هایی هستند که نشان داده‌اند، آدم چگونه می‌تواند از موهبتی که در اختیارش قرار گرفته، به بهترین نحو مراقبت کند.

دوبله؛ میراث فرهنگی ارزشمند

شهرزاد راستانی مدیر کل دفتر نظارت بر مشاغل، مراکز و مجامع هنری سازمان سینمایی نیز در سخنانی با توضیح اینکه صدای مینو غزنوی در حال حاضر به بخشی از خاطرات مردم تبدیل شده است، بیان کرد: ما امروز برای تجلیل از بانویی اینجا گرد هم آمده‌ایم که سال ها با تلاش بی وقفه و باحساسیت هنری در کنار بزرگان هنر دوبله باعث شد که دوبله در این کشور نه فقط به عنوان یک حرفه، بلکه به عنوان یک میراث فرهنگی ارزشمند شناخته شود.

وی در ادامه خطاب به مینو غزنوی اظهار کرد: ما در جمع مدیران سینمایی کشور، پیشکسوتان عرصه دوبله و هنرمندان این عرصه به شما می گوییم که نام شما پیش از آنکه در تاریخ دوبله ثبت شود، در قلب تک تک ما ثبت شده است.

در ادامه فرشید شکیبا مدیر واحد دوبلاژ سیما با تشکر از رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی به خاطر اهتمام در برگزاری چنین جلساتی یادآور شد: از زمان حضور شما در سازمان سینمایی شاهد توجه ویژه به هنر دوبله هستیم و امروز که در این جا جمع شده ایم به خاطر حمایت شما از هنر دوبله و هنرمندان این عرصه است.

شکیبا در ادامه با توضیح اینکه صدای مینو غزنوی روایتگر صدای مهربانی است، گفت: ما صدای ایشان را با شاخص مهربانی می شناسیم. در واقع هر نقشی که از ایشان شنیدیم چه در فیلم های خارجی و چه در آثار ایرانی برای ما خاطره ساز بوده است. وقتی در جمع خانواده، به تماشای اثری از ایشان می‌نشینیم صدای وی به عنوان یک صدای فوق العاده و خاص مورد توجه است.

وی با توضیح اینکه مینو غزنوی به هنرمندان تازه وارد به این عرصه همواره توجه داشته است، افزود: توجه به هنرمندان کم کار این عرصه و یا کسانی که تازه وارد دوبله می شوند و به دنبال کسب تجربه هستند، از ویژگی های پیشکسوت هاست. خانم غزنوی جزو کسانی است که در این مساله پیشرو است. او سفارش کسانی را می‌کند که کمتر فعالیت می کنند و نیاز دارند که در این حرفه توجه بیشتری به آنها شود.

صدایی که مثل حریر شفاف است

همایون اسعدیان مدیر عامل خانه سینما هم در سخنانی با ذکر خاطره ای از اولین دیدارش با هنرمندان حوزه دوبله گفت: من زمانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کردم. همکاری به نام فریبا شاهین مقدم داشتم که مرا با خود به یکی از استودیوهای دوبله برد. فکر کنم استودیویی در پشت سینما دیاموند سابق بود. من در آنجا صداهایی شنیدم که برایم کاملا جادویی بود. صداهایی که تا آن موقع روی تصویر دیده بودم و حالا خود آن آدم ها را می دیدم. هیچ وقت فضای جادویی آن روز از ذهنم بیرون نمی رود.

وی با توضیح اینکه مینو غزنوی را برای اولین بار در استودیوی دوبله دیده است، افزود: هیچ وقت فکر نمی کردم که سعادت این را داشته باشم تا ایشان را ببینم. در آن سن آدم با خودش فکر می‌کند که آیا می شود من روزی صاحب این صداها را ببینم؟ و امروز این اتفاق افتاده و همین جا بابت همه تلاش هایتان در عرصه دوبله از شما تشکر می کنم.

حمیدرضا آشتیانی پور رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هم در این مراسم با اشاره به ویژگی های صدای مینو غزنوی گفت: صدای ایشان مثل یک حریر شفاف است که وقتی پنجره بین سازنده فیلم و بیننده نصب می‌شود، تمام تیزی های نور را می‌گیرد و یک نور لطیف و زیبا پخش می‌کند و این حس، حسی انحصاری است که تعداد کمی در هنر دوبله صدایشان چنین خاصیتی دارد.

آشتیانی پور افزود: بعضی صداها، صداهای بی مزه ای‌ است. یعنی خاصیت دارد ولی مزه ندارد. ولی صدای خانم غزنوی مثل گل رز است که اگر چشمتان را ببندید شیرینی آن را حس می کنید، بدون اینکه با زبانتان آن را بچشید و این از روح ایشان متجلی است.

هندی ها دوست داشتند غزنوی گویندگی کند

جواد پزشکیان از پیشکسوتان عرصه دوبله نیز در این مراسم با توضیح اینکه حدود پنجاه سال در حوزه دوبله فعالیت می‌کند، به فعالیت مینو غزنوی در ادوار مختلف اشاره کرد و گفت: مینو غزنوی را از کودکی دیده ام و با صدای ایشان از همان زمان آشنا هستم. آن زمان که ایشان نقش بچه می گفت، این نقش ها را خیلی عالی می گفت. بعدها که نقش شخصیت های بزرگتر را هم گفت، باز آنها را با کیفیت بسیار عالی گویندگی کرد.

وی با اشاره به اینکه مینو غزنوی وقتی پشت میکروفون حاضر می شود، صدایش مثل جواهر جلوه می کند، گفت: یادم می آید زمانی تعدادی از هندی ها فیلم وارد می کردند. خود هندی ها دوست داشتند که به جای شخصیت های قهرمان فیلم، مینو غزنوی صحبت کند.

زهره شکوفنده پیشکسوت عرصه دوبله نیز با استقبال از برگزاری چنین مراسم‌هایی بیان کرد: خوشحالم که نشان درجه یک هنری به مینو غزنوی اهدا می شود. ما برای هم مثل خواهر هستیم. ما زمانی وارد این حرفه شدیم که معتقد بودند باید «بچه به جای بچه» حرف بزند و امیدوارم الان هم چنین اتفاقی بی افتد.

ناهید امیریان از پیشکسوتان و هنرمندان این عرصه نیز در پیامی صوتی که برای این مراسم فرستاده بود، با اشاره به نقش مینو غزنوی در اعتلای هنر دوبله گفت: امروز مراسم بزرگداشت یکی از ارزشمندترین دوستان دوران کودکی من در واحد دوبلاژ و انجمن گویندگان است. مینو غزنوی، یکی از مهربان ترین، خوش صداترین و مهم ترین هنرمندان این حوزه است. افتخار می کنم که همکارش هستم و امیدوارم سال‌های سال سایه اش بر سر دوبلاژ ایران باشد.

کسی فکر نمی کرد فیلم‌ها دوبله شده اند

عباس مطمئن زاده از پیشکسوتان و هنرمندان شناخته شده عرصه دوبله نیز درباره مینو غزنوی گفت: ایشان از هشت سالگی وارد حرفه دوبلاژ شد. آن زمان به جای شخصیت بچه ها حرف می زدند. در زمان کودکی چون قدشان به میکروفون نمی‌رسید، زیر پایشان قوطی فیلم می گذاشتند تا صدایشان شنیده شود.

وی با اشاره به ویژگی صداها و دوبله هایی که ماندگار شدند، گفت: زمانی ایجاب می کرد که یک بچه نقش یک بچه را بگوید چون خامی حرف‌های یک بچه، بیشتر روی آدم تاثیر می گذارد تا اینکه یک آدم بزرگ بخواهد صدای بچه ها را تقلید کند. به خاطر همین آن صداها و آن دوبله ها ماندگار شدند و در ذهن ها ماندند. معمولا این دوبله ها آنقدر طبیعی و خوب از کار در می آمد که بعضی فکر می کردند خود بازیگر دارد حرف می زند. کسی فکر نمی کرد که فیلم دوبله شده و یک نفر دیگر به جای شخصیت های فیلم حرف می زند.

همت مومیوند از هنرمندان عرصه دوبله هم با اشاره به کارنامه درخشان مینو غزنوی بیان کرد: خدا را شاکرم که این توفیق نصیب من شد زمانی وارد این حرفه شدم که بتوانم کنار عزیزانی چون خانم مینو غزنوی رشد کنم و یاد بگیرم.

داود نماینده هم در سخنانی با توضیح اینکه خداوند به کسانی که هنری عطا می کند، نظر ویژه ای دارد، گفت: من هرچه در حوزه گویندگی دارم از هنرمندان بزرگی مثل مینو غزنوی و زهره شکوفنده است.

فرهاد شریفی از هنرمندان دوبله نیز به نقش معلمی پیشکسوتان هنر دوبله اشاره کرد و گفت: من هنوز وقتی در کنار یکی از هنرمندان پیشکسوت این عرصه می نشینم، خیلی می ترسم. از جمله کسانی که من در این حرفه از آنها خیلی یاد گرفتم مینو غزنوی و زهره شکوفنده بودند.

نرگس فولادوند از هنرمندان حوزه دوبله هم با تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم، خواستار تداوم برگزاری چنین مراسم هایی شد و گفت: قبل از اینکه خودم متوجه شوم چقدر به این حرفه علاقه‌مندم و چقدر دلم می خواهد دوبلور شوم، فیلم هایی را که آن زمان از تلویزیون پخش می شد به همراه خواهرم دنبال می‌کردیم. هروقت صدای مینو غزنوی را روی کاراکتری می‌شنیدیم، می‌فهمیدیم که این شخصیت اصلی فیلم است و آن را تا انتها دنبال می‌کردیم. به عبارتی ما از صدای خانم غزنوی جذب فیلم و داستان آن می‌شدیم.

در ادامه مینو غزنوی با تشکر از برگزار کنندکان این مراسم گفت: امیدوارم چنین برنامه هایی تداوم داشته باشند و از پیشکسوتان همه هنرها تقدیر شود قبل از آنکه آنها ستاره شوند و به آسمان ها پر بکشند.

در انتهای این مراسم با اهدای گواهینامه درجه یک هنری به مینو غزنوی از سال‌ها تلاش و فعالیت وی در دوبله آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی تقدیر به عمل آمد.

کامران ملکی هنرمند سینما و تلویزیون هم که اجرای این مراسم را بر عهده داشت در سخنانی با اشاره به سختی های هنر دوبله، گفت: ابتدای دهه شصت بود که من از طریق زنده یادان مهین بزرگی، خسرو شایگان و حسین عرفانی برای دوبله به زنده یاد منوچهر اسماعیلی معرفی شدم. رفتم استودیو رسالت که استاد محمود قنبری مدیر آنجا بود. در آنجا یک برگه به دست من دادند که روی آن کلمه « همهمه» نوشته بود. برگه را گرفتم و منتظر ماندم تا نوبتم شود و پشت میکروفون بروم و بگویم همهمه! بعدا متوجه شدم این کلمه داستان دیگری دارد و اصلا دیالوگ نیست. با همه کمک هایی که به من شد فهمیدم دوبله کار من نیست چون اساسا این هنر کاری سخت است که از توان خیلی ها خارج است.

پیش از این مراسم فیلم «بازمانده» اثر سیف الله داد با صداپیشگی مینو غزنوی که در فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است به نمایش درآمد.

در حین مراسم هم ویدئویی از فعالیت های این گوینده پخش شد.

در این مراسم علاوه بر هنرمندان و مدیران عرصه دوبلاژ، محمد رضا فرجی، فاطمه محمدی سیجانی، سید حجت طباطبایی و مسعود نجفی از مدیران سازمان سینمایی و علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما نیز حضور داشتند.