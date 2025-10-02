به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان قزوین که عصر پنجشنبه در محل استانداری برگزار شد اظهار کرد: دیدار با مردم و مسئولان قزوین فرصتی ارزشمند برای بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به فضای مدیریتی استان، آن را نمونهای از همدلی و انسجام دانست و گفت: برای نخستینبار میتوان در قزوین نشانههای روشن رفاقت و همکاری میان نهادهای مختلف را مشاهده کرد.
پورمحمدی عنوان کرد: این همسویی میتواند زمینهساز جهشی بزرگ در مسیر توسعه استان باشد، مشروط بر آنکه همه ظرفیتها در جهت هدفی مشترک به کار گرفته شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اهمیت همافزایی در فرآیند توسعه، هشدار داد: پراکندگی منابع و اقدامات، نهتنها مانع حرکت رو به جلو میشود، بلکه انرژیهای موجود را نیز تحلیل میبرد.
وی مدیریت فعلی استان را الگویی از وفاق و انسجام در مسیر آبادانی دانست و افزود: قزوین که پیشتر با چالشهای سیاسی شناخته میشد، اکنون به الگویی موفق از تعامل و تلاش جمعی تبدیل شده است و نمایندگان مجلس و استاندار با رویکردی همراستا در جهت منافع عمومی گام برمیدارند.
پورمحمدی در ادامه به جایگاه تاریخی و تمدنی قزوین پرداخت و این استان را یکی از کانونهای اصلی تمدن ایرانی معرفی کرد و ادامه داد: تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این منطقه همچنان در حیات ملی ایران مشهود است.
وی همچنین به مفاخر فرهنگی و ادبی قزوین اشاره کرد و افزود: این استان زادگاه چهرههای برجستهای چون علامه دهخدا، عبید زاکانی و عارف قزوینی است که در حوزههای شعر، خوشنویسی و علوم انسانی نقشآفرینی کردهاند. در حوزه نظامی و انقلابی نیز، قزوین پرورشدهنده فرماندهان، شهدا و آزادگان بزرگی بوده که نامشان در تاریخ ایران ماندگار شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان، از شواهد تاریخی در مناطقی مانند سگزآباد و زاغهتپه یاد کرد که نشاندهنده پیشینه هزارانساله کشاورزی و شهرکسازی در این منطقه است.
وی تأکید کرد: نخستین گامهای بشر در اهلیسازی حیوانات و ایجاد سکونتگاههای کشاورزی در این منطقه برداشته شده است.
قزوین حلقه اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است
پورمحمدی با اشاره به موقعیت جغرافیایی قزوین، آن را حلقه اتصال شمال به جنوب و مرکز به غرب کشور دانست و افزود: نزدیکی به تهران و دسترسی به دریا، جایگاه راهبردی ویژهای برای استان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه قزوین با وجود داشتن کمتر از یک درصد از خاک و جمعیت کشور، سهمی نزدیک به ده برابر میانگین کشوری در صنعت دارد، گفت: این ظرفیت عظیم باید با رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود نگرانی خود را نسبت به بارگذاری بیش از حد مجاز زیستمحیطی در برخی مناطق استان ابراز کرد و گفت: چنین روندی میتواند موجب فرسایش منابع و توقف توسعه شود.
وی خواستار اجرای دقیق و علمی آمایش سرزمین با بهرهگیری از فناوریهای نوین شد و بر ضرورت مدیریت مصرف آب تأکید کرد.
هر قطره آب باید بهدرستی حفظ و مصرف شود
وی با اشاره به اهمیت «جهاد آب» گفت: هر قطره آب باید بهدرستی حفظ و مصرف شود و فرهنگسازی در این زمینه از اولویتهای اصلی برنامهریزی استان است.
پورمحمدی همچنین ظرفیتهای گردشگری قزوین را برجسته دانست و گفت: قدمت تاریخی، تنوع فرهنگی، نزدیکی به تهران و دریا، و مردمانی فرهیخته، این استان را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.
وی افزود: باید زیرساختهای زیستی، خدماتی و فرهنگی را بهگونهای ارتقا دهیم که خاطرهای خوش از سفر به قزوین در ذهن گردشگران باقی بماند و آنان بارها به این استان بازگردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضعیت بهداشت و درمان استان اشاره کرد و گفت: اگرچه در برخی حوزهها نیاز به تقویت وجود دارد اما با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، اقدامات مؤثری در حال انجام است.
وی همچنین توسعه زیرساختهای آموزشی را ضروری دانست و تأکید کرد: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مشارکت بخش خصوصی، باید زمینهای فراهم شود تا نسل آینده برای تحولات پیشرو آماده باشد.
پورمحمدی در پایان به اقدامات مشترک در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: برنامههایی نظیر شناسنامهدار کردن اراضی و تأمین مالی مناسب برای حل مشکلات زمینهای کشاورزی در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاههای مسئول، تمام توان خود را برای پیشرفت استان بهکار خواهیم گرفت.
