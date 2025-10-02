خبرگزاری مهر – گروه استانها: سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح پنجشنبه در جریان سفر به استان قزوین، از دو پروژه مهم درمانی در حال احداث بازدید و روند اجرایی، پیشرفت عملیات عمرانی و نیازهای تکمیلی این پروژهها را بررسی کرد.
نخستین بازدید از مرکز ترومای بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد. این پروژه با هدف ارتقای خدمات تخصصی درمانی و افزایش ظرفیت پاسخگویی به بیماران در حال اجرا است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی، تکمیل این مرکز را گامی مؤثر در تقویت نظام سلامت استان دانست.
پورمحمدی و هیئت همراه در ادامه از پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی قزوین بازدید کردند. این بیمارستان به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای درمانی استان، در مرحله احداث قرار دارد و بررسیهای انجامشده در این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی و نیازهای اجرایی آن را در بر گرفت.
معاون رئیسجمهور در پایان این بازدیدها بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای درمانی استان قزوین تأکید کرد و توسعه زیرساختهای سلامت را از اولویتهای مهم دولت در راستای ارتقای خدمات عمومی و افزایش رفاه شهروندان دانست.
