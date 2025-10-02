به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت خدمات درمانی استان قزوین اظهار داشت: سرانه سلامت در قزوین پایینتر از میانگین کشوری است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است.
وی افزود: با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی و همکاری نزدیک با مسئولان استانی، باید پروژههای بیمارستانی مهم با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا دغدغههای مردم در حوزه درمان کاهش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موقعیت استراتژیک قزوین در حوزه سلامت گفت: این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی مهم و نزدیکی به پایتخت، نقش کلیدی در ارائه خدمات درمانی دارد و باید زیرساختهای آن متناسب با این جایگاه ارتقا یابد.
پورمحمدی در ادامه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان قزوین پرداخت و اظهار کرد: قزوین مینیاتوری از فرهنگ و تمدن ایران است. سابقه تاریخی این منطقه به بیش از ۹۰۰۰ سال پیش از میلاد بازمیگردد و آثار باستانی ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی همچون قاجار، صفویه، سلجوقی، ساسانی و هخامنشی در آن به چشم میخورد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در قزوین گفت: این استان همواره مرکز تجاری مهمی بوده و امروزه با گسترش فضای گردشگری، میتواند مقصدی جذاب برای بازدیدکنندگان بهویژه از تهران باشد. قزوین با تکیه بر فرهنگ مهماننوازی و معرفی قابلیتهای تاریخی و طبیعی خود، باید آمادگی لازم برای استقبال از گردشگران داخلی و خارجی را داشته باشد.
پورمحمدی همچنین با اشاره به هفته جهانی گردشگری که از ۲۷ سپتامبر آغاز شده و تا سوم اکتبر ادامه دارد، تأکید کرد: توسعه گردشگری و حرکت به سوی تحول پایدار در این حوزه اهمیت ویژهای دارد. گردشگری ۱۰ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهد و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. کشور ما نیز برنامه دارد به میزبان ۲۵ میلیون گردشگر تبدیل شود، در حالی که در حال حاضر حدود ۷ میلیون گردشگر پذیرش میکند.
معاون رئیسجمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: بودجه محدود است اما خواستهها و پروژهها نامحدود و تلاش ما این است که با تعامل سازنده با مقامات استانی، منابع موجود را به اولویتهای اصلی اختصاص دهیم. حوزه سلامت، توسعه زیرساختهای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در صدر این اولویتها قرار دارد و گردشگری نیز به عنوان الماس خدمات استان قزوین مورد توجه ویژه خواهد بود.
