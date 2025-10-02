۱۵۰۰ متر مربع فضاسازی شهری قم به مناسبت وفات حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر سیدمحمد حجار حسینی، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری امسال بنا به تدابیر و دستورات دکتر عظیمی، شهردار قم، در آمادگی ۲۴ ساعته قرار دارد و سازمان‌ها، مناطق و معاونت‌های شهرداری براساس وظایف محوله مشغول خدمت‌رسانی به زائرین حضرت معصومه (س) در آستانه سالروز وفات ایشان هستند.

وی با اشاره به اقدامات این اداره کل افزود: به مناسبت ایام وفات حضرت معصومه (س) و همزمانی با سالگرد شهادت سید مقاومت شهید نصرالله، بیش از ۱۵۰۰ متر مربع فضاسازی شهری با موضوع سوگواری در سطح شهر قم اجرا شده است تا فضای عمومی شهر متناسب با حال و هوای این ایام معنوی شکل گیرد.

حجار حسینی ادامه داد: این فضاسازی در قالب‌های مختلف تبلیغی و هنری در نقاط گوناگون شهر اکران شده و جلوه‌ای از همدلی و ارادت مردم قم نسبت به بانوی کرامت را به نمایش گذاشته است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قم همچنین بیان کرد: برای پشتیبانی از فعالیت‌های هیئات مذهبی نیز حدود ۵ هزار متر مربع تبلیغات شهری در سازه‌های مختلف سطح شهر نصب و اجرا شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌منظور افزایش هماهنگی و جلوگیری از هرگونه اخلال، ستادهای هماهنگی خدمات شهری در منطقه هفت و اطراف حرم مطهر مستقر شده‌اند تا تمامی خدمات به زائران با نظم و هماهنگی بیشتری ارائه شود.