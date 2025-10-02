پارکینگ پارکسوار شمالی قم به صورت رایگان در اختیار زائران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خانهزاد یزدی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ضمن تسلیت ایام وفات حضرت معصومه (س)، بیان کرد: قم همواره به عنوان شهری زائرپذیر شناخته میشود و در مناسبتهای مختلف، به ویژه ایام سوگواری حضرت معصومه (س)، شاهد حضور گسترده عاشقان اهل بیت (ع) از سراسر کشور هستیم. این موضوع اهمیت برنامهریزی دقیق برای مدیریت ترافیک و تسهیل دسترسی زائران را دوچندان میکند.
وی افزود: شهردار قم، تلاشهای جدی برای اجرای راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود وضعیت ترافیکی هسته مرکزی شهر و کاهش تقاضای پارک خودرو صورت گرفته و در این راستا رایزنیها و توافقات لازم با سازمانهای مرتبط انجام و طرحی جدید برای مدیریت بهتر ترافیک در ایام ویژه به مرحله اجرا رسید.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: بر اساس این طرح، پارکسوار شمالی واقع در انتهای بلوار شهید سلیمانی به صورت رایگان در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند با استفاده از اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی به حرم مطهر مشرف شوند. این اقدام به منظور کاهش تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر و تسهیل رفت و آمد زائران طراحی شده است.
خانهزاد یزدی خاطرنشان کرد: این طرح با آمادگی کامل سازمانهای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه مسافربری آغاز شده و در صورت دریافت بازخورد مثبت، امکان اجرای آن در مناسبتهای مختلف سال فراهم خواهد شد. هدف از این طرح، ایجاد سهولت در مسیر دسترسی زائران و مجاوران به حرم مطهر حضرت معصومه (س) است.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه، شاهد کاهش ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر باشیم و زائران با آرامش بیشتری به زیارت بپردازند. خدمترسانی مطلوب به عاشقان اهل بیت (ع) و تسهیل حضور آنها در قم از اولویتهای مهم شهرداری است که در این طرح به آن توجه ویژهای شده است.
