حضور خیل عظیم زائران در شب شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) در قم

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات عصر پنجشنبه، حضور گسترده زائران و مجاوران در صحنها و رواقهای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها حال و هوای خاصی به این مکان نورانی بخشید. همزمان با تعویض پرچم گنبد منور و برافراشته شدن پرچم سیاه عزای اهلبیت (ع)، آیینهای عزاداری ویژه سالروز شهادتگونه اختالرضا (ع) در حرم بانوی کرامت آغاز شد.
در نقاط مختلف حرم مطهر، مجالس سینهزنی و زنجیرزنی برپا شد و هیئتهای مذهبی قمی به همراه کاروانهای عزاداری از سایر شهرها، دستهجات خود را به صحنهای مطهر بانوی کرامت رساندند.
عاشقان اهلبیت (ع) با حضور در این محفلهای سوگواری، بار دیگر ارادت قلبی خویش به کریمه اهلبیت (ع) را ابراز داشتند.
همچنین خیابانها و میادین منتهی به حرم مطهر، از جمله میدان آستانه، خیابان ارم و بلوار بهار، شاهد برپایی بیش از ۲۰۰ ایستگاه صلواتی و موکب مردمی بود که با توزیع نذورات، چای و شربت و غذا از زائران پذیرایی میکردند.
حضور پرشور خادمان افتخاری و موکبهای مردمی جلوهای معنوی به فضای شهر بخشیده و جلوه همدلی و خدمتگزاری در این آیام عزاداری را پررنگتر ساخته است.
علاوه بر هیئتهای داخلی، برخی از هیئتهای مذهبی عراقی نیز در اطراف حرم مطهر موکبهایی برپا کرده تا در کنار موکب های آستان مقدس، ضمن توزیع نذورات، خدمات فرهنگی و رفاهی متنوعی را در اختیار زائران قرار دادند تا در این شب پر فیض، بر شکوه مراسم سوگواری بیفزایند.
در این شب عزاداری، حضور پرجمعیت زائران از اقشار مختلف، جلوهای از عشق و ارادت امت اسلامی به ساحت مقدس حضرت معصومه (س) را به نمایش گذاشت و بار دیگر قم را به کانون عزای اهلبیت (ع) در ایران و جهان تبدیل کرد.
بسیاری از هیئت های عزاداری و مطرح شهر مقدس قم با دعوت از مداحان شناخته شده کشوری و سخنرانان مشهور مبادرت به برگزاری اقامه عزا کردند.
مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه در شهر مقدس قم نیز به احترام عزای بانوی کرامت سیاهپوش شدند و مراسمات سوگواری برپا کردند.
