۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

نفرات برتر مرحله سوم تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری مشخص شدند

با اعلام فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات رنکینگ کشوری طی دو روز برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مرحله سوم رنکینگ کشوری با حضور ۲۰۰ کماندار طی دو روز در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند:

ریکرو بزرگسالان آقایان:
مقام اول: رضا شبانی از یزد
مقام دوم: محمد حسین گلشنی از تهران
مقام سوم: محمد طاها صفری از مرکزی

ریکرو جوانان آقایان:
مقام اول: فرشاد حاجتی از مرکزی
مقام دوم: علی فرشباف از آذربایجان شرقی
مقام سوم: مهرشاد اسلامی نیا از تهران

ریکرو بزرگسالان بانوان:
مقام اول: سارا بابایی از تهران
مقام دوم: ریحانه زارع از تهران
مقام سوم: مینا فلاح از یزد

ریکرو جوانان بانوان:
مقام اول: شیما ضیایی از چهارمحال‌وبختیاری
مقام دوم: سپیده جلیلیان از قم
مقام سوم: سارای زینالی از آذربایجان شرقی

نفرات برتر کامپوند بزرگسالان:
بانوان
۱_ فاطمه باقری استان مازندران
۲_گیسا بایبوردی استان تهران
۳_شیوا بختیاری استان همدان

آقایان
۱_ ابوالفضل سلطانی نژاد استان کرمان
۲_ امیر محمد رحیمی استان خراسان رضوی
۳_آرمین پاکزاد استان البرز

کامپوند جوانان پسران :

۱_ معین کریمی استان تهران
۲_سید پارسا حیدری منش استان تهران
۳_شایان غزنوی استان مرکزی

کامپوند دختران جوانان :
۱_ روژین مشعلی از استان تهران
۲_ مهشید بهلگردی استان خراسان جنوبی
۳_ زهرا غلامی استان بوشهر

