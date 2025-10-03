نفرات برتر مرحله سوم تیراندازی با کمان رنکینگ کشوری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مرحله سوم رنکینگ کشوری با حضور ۲۰۰ کماندار طی دو روز در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی برگزار شد و نفرات برتر مشخص شدند:

ریکرو بزرگسالان آقایان:

مقام اول: رضا شبانی از یزد

مقام دوم: محمد حسین گلشنی از تهران

مقام سوم: محمد طاها صفری از مرکزی

ریکرو جوانان آقایان:

مقام اول: فرشاد حاجتی از مرکزی

مقام دوم: علی فرشباف از آذربایجان شرقی

مقام سوم: مهرشاد اسلامی نیا از تهران

ریکرو بزرگسالان بانوان:

مقام اول: سارا بابایی از تهران

مقام دوم: ریحانه زارع از تهران

مقام سوم: مینا فلاح از یزد

ریکرو جوانان بانوان:

مقام اول: شیما ضیایی از چهارمحال‌وبختیاری

مقام دوم: سپیده جلیلیان از قم

مقام سوم: سارای زینالی از آذربایجان شرقی

نفرات برتر کامپوند بزرگسالان:

بانوان

۱_ فاطمه باقری استان مازندران

۲_گیسا بایبوردی استان تهران

۳_شیوا بختیاری استان همدان

آقایان

۱_ ابوالفضل سلطانی نژاد استان کرمان

۲_ امیر محمد رحیمی استان خراسان رضوی

۳_آرمین پاکزاد استان البرز

کامپوند جوانان پسران :

۱_ معین کریمی استان تهران

۲_سید پارسا حیدری منش استان تهران

۳_شایان غزنوی استان مرکزی

کامپوند دختران جوانان :

۱_ روژین مشعلی از استان تهران

۲_ مهشید بهلگردی استان خراسان جنوبی

۳_ زهرا غلامی استان بوشهر