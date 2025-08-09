اعزام دخترکماندار به چنگدو بدون سرمربی؛ عبادی: تصمیم وزارت بود

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای جهانی در چنگدو گیسا بایبوردی تنها نماینده ایران در بخش بانوان رشته کامپوند پس از عبور موفق از مرحله نخست و پیروزی ۱۴۵ بر ۱۴۲ برابر حریف دانمارکی در مرحله یک هشتم نهایی با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۳۶ مغلوب کماندار هندی شد و از صعود به جمع هشت نفر برتر بازماند. بایبوردی که در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۵ در جایگاه نوزدهم ایستاده بود عملکرد قابل توجهی از خود نشان داد اما با وجود تجربه و تواناییهای فنی بالا نتوانست به مراحل پایانی رقابتها راه پیدا کند.
اسماعیل عبادی سرمربی تیم ملی کامپوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد بایبوردی در بازیهای جهانی اظهار داشت: متأسفانه من در این مسابقات حضور نداشتم و از نزدیک شرایط را ندیدم. باید تا بازگشت بایبوردی صبر کنیم و گفتوگویی داشته باشیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است. گیسا بایبوردی تجربه و قابلیتهای زیادی دارد و میتوانست به مراحل بالاتر هم صعود کند اما عواملی دست به دست هم داد تا نتواند نتیجه مطلوب را کسب کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به عنوان سرمربی کنار بایبوردی حضور نداشتید؟ گفت: تصمیم وزارت ورزش این بود که من به عنوان سرمربی همراه تیم نباشم و یک مربی خانم را همراه بایبوردی اعزام کردند.
عبادی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تأثیر غیبت سرمربی بر نتیجه گفت: ترجیح میدهم دراینباره صحبت نکنم. وزارت ورزش تصمیم گرفت خانم صادقی به عنوان مربی کمک با خانم بایبوردی اعزام شود که البته او مربی این رشته و همکار من است.
سرمربی تیم ملی کامپوند درباره برنامههای پیش رو هم توضیح داد: مهرماه اگر مشکلی پیش نیاید برای مسابقات جایزه بزرگ گرجستان اعزام خواهیم شد. همچنین آبان نیز مسابقات قهرمانی آسیا در بنگلادش برگزار میشود که رویداد بسیار مهمی است. تمام کشورهایی که در بازیهای آسیایی حضور دارند در این رقابتها شرکت میکنند. با توجه به برنامه فدراسیون جهانی و فدراسیون ایران حداقل باید پنج یا شش مسابقه پیش از بازیهای آسیایی شرکت کنیم زیرا این رشته در صورت دوری از میادین از سطح جهانی عقب میماند.
وی افزود: سال گذشته به دلیل المپیک حضور ما در مسابقات کم بود و در سه سال اخیر تنها یک مسابقه برگزار شده که این امر تیم را عقب نگه میدارد. ما برنامهای را به فدراسیون و وزارت ورزش ارائه کردهایم که حداقل شش یا هفت اعزام پیش از بازیهای آسیایی داشته باشیم.
عبادی درباره شانس کسب مدال در قهرمانی آسیا اظهار داشت: این رقابتها بسیار مهم است و حتی تعداد نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی هم ممکن است بر اساس عملکرد در این مسابقات انتخاب شود. رکوردهایی که ملیپوشان در تمرینات میزنند در سطح جهانی است، اما تمرین با مسابقه تفاوت دارد و پیشبینی دقیق تعداد مدالها دشوار است. با این حال تلاش میکنیم بهترین نتیجه را بگیریم. اردوهای تیم در حال برگزاری است و رکوردهای خوبی ثبت شده ولی باید در مسابقات رسمی هم این رکوردها تکرار شود.
