به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان جهت حضور در مسابقات رنکینگ‌دار ارمنستان، صبح فردا یازدهم مهرماه راهی ارمنستان می‌شود.

این مسابقات تا ۱۷ مهرماه ادامه خواهد داشت.

اسامی تیم اعزامی به شرح زیر است:

ریکرو آقایان:

رضا شبانی

محمدحسین گلشنی

صادق اشرفی

محمدطا صفری

ریکرو بانوان:

مبینا فلاح

مبینا ملاجعفری

سارا بابایی

ریحانه زارع

سرمربی: بهزاد پاکزاد

مربی: لیلا سخایی



کامپوند آقایان:

آرمین پاکزاد

محمد معدن دار

میلاد رشیدی

فرهنگ خداپرست

کامپوند بانوان:

گیسا بایبوردی

بیتا عاشق زاده

شیوا بختیاری

فاطمه همتی

سرمربی: اسماعیل عبادی

مربی: سودابه صادقی

سرپرست: مهدی خالقی