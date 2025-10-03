هشدار به هنجارشکنان؛ برخورد با کسانی که امنیت مردم را به خطر اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت امروز مصادف با اولین روز از هفته گرامیداشت انتظامی، با حضور در جمع نمازگزاران روز جمعه در دانشگاه تهران، هفته گرامیداشت انتظامی را فرصتی دانست برای اینکه شهروندان با عملکرد یکساله پلیس در حوزه های مختلف انتظامی، امنیتی و ترافیکی از نزدیک آشنا شوند و از خدمات آنها بهره ببرند.

این مقام ارشد انتظامی که در خطبه های پیش از نماز به عنوان سخنران در جمع نمازگزاران حاضر شد با تبریک هفته انتظانی به همه تلاشگران سبزپوش انتظامی در سراسر کشور، گفت، پلیس خدمتگزار مردم است و مردم سرمایه اجتماعی پلیس در جامعه هستند.

وی با اشاره به خدمات رسانی پلیس در مراسم های مختلف همچون، پیاده روی اربعین و جاماندگان ار پیاده‌روی اربعین تصریح کرد، در این مراسم پلیس به بیش از ۶ میلیون زائر در مسیر دو کشور ایران و عراق خدمت رسانی کرده و امنیت زائران را برقرار کرد.

وی مردم را سرمایه اجتماعی پلیس برشمرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه پلیس در کنار مردم ماند و ضمن مبارزه با هنجارشکنی به برقراری امنیت و نظم در شهرها همت گماشتند و از سرمایه های مردم محافظت کردند.

رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه در حوزه های انتظامی تمام تلاش پلیس در برقراری نظم و امنیت شهروندان است بیان داشت: در زمانی که رژیم صهیونیستی مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ را هدف موشک قرار داده بود پلیس به کمک گزارش مردمی توطئه های دشمن را خنثی کرد.

وی تصریح کرد: پلیس در مرزها با کمترین امکانات از حدود و صغور کشور اسلامی دفاع می کنند واگر امنیت در مرزها داریم حاکی از این است که مرزبانان ما بیدارند و آگاه هستند.

سردار محمدیان اظهار داشت: خدمتگزاران مردم در پایتخت یکی از دغدغه های مردم را که وجود معتادان متجاهر بودند را جمع آوری کردند و با خرده فروشی مواد مخدر برخورد کردند و با کمک دولت ظرفیت هایی ایجاد شد تا معتادان متجاهر در شهر و محله ها وجود نداشته باشند.

وی با اشاره به کشف ۷ تن موادمخدر از قاچاقچیان، گفت، در حوزه مبارزه با موادمخدر در تهران تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا روان جامعه در آرامش باشد.

این مقام انتطامی به هنجارشکنان خصوصاً اراذل و اوباش هشدار داد، اگر کسی بخواهد امنیت مردم را با سلاح سرد بر هم بزند پلیس با او برخود قانونی می کند.

وی به کاهش ۲۳ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تا کنون اشاره کرد و بیان داشت: در این حوزه همه توان پلیس به کار گیری شد و با هماهنگی خوب قضایی، موفق شدیم روند مبارزه با سرقت را تغییر دهیم و از آن زمان تا کنون ۲۳ درصد کاهش سرقت داشته ایم و تا زمانی که در حوزه کشف به بالاترین حد ممکن برسیم دست از تلاش برنمی داریم.

رئیس پلیس پایتخت در پایان به مردم قول داد در شهر تهران بزرگ تا جان در بدن داریم از پای نخواهیم نشست و با هنجارشکنان برخورد می کنیم تا مردم در آسایش باشند.