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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۲۳

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبرداد؛

جمع آوری ۲۳ معتاد متجاهر در طرح «عاصفات» زنجان

جمع آوری ۲۳ معتاد متجاهر در طرح «عاصفات» زنجان

زنجان-رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از اجرای طرح «عاصفات» و جمع آوری ۲۳ معتاد متجاهر در شهر و معرفی به کمپ ماده ۱۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید بابایی روز چهارشنبه گفت: طرح عاصفات در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهر زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته با حضور فعال پلیس‌های تخصصی، در چندین نقطه شهرستان زنجان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۲۳ معتاد متجاهر جمع آوری و جهت درمان به مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم اجرای این طرح و طرح‌های مشابه از اولویت‌های پلیس فرماندهی انتظامی استان زنجان در سال جاری خواهد بود.

بابایی فراهم کردن امنیت جامعه را بهترین مزیت همکاری پلیس و مردم بیان و عنوان کرد: ارتقا احساس امنیت یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس استان و معتادان متجاهر عامل بخش قابل توجهی از جرایم و سرقت‌های خرد هستند که پلیس با جمع آوری آن‌ها از این جرایم پیشگیری می‌کند.

کد مطلب 5692106

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    نظرات

    • هی داد بیداد IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
      1 0
      پاسخ
      کار خودشونه! جامعه معتاد یعنی جامعه سر به زیر و ارام

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