دریافت 35 MB کد خبر 6610442 https://mehrnews.com/x39ccZ ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۱ کد خبر 6610442 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۱ روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوریهایی که نشنیدهاید برای نخسین بار از دل تونل موشکی، رشادت های دلاورمردان سپاه پاسدران جمهوری اسلامی ایران روایت شد. کپی شد مطالب مرتبط چرا «ترامپ» به پایگاه نظامی «بگرام» افغانستان چشم طمع دوخته است؟ بارانی: ملت ایران در جنگ ترکیبی آمریکا تابآوری نشان می دهد هشدار به هنجارشکنان؛ برخورد با کسانی که امنیت مردم را به خطر اندازند سردار نائینی: عملیات «وعده صادق ۲» با وجود لو رفتن دشمن را غافلگیر کرد برچسبها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران صنعت موشک سازی موشک بالستیک صنعت موشک سازی ایران موشکهای بالستیک قاسم سلیمانی
نظر شما