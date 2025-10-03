  1. هنر
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

انتشار فراخوان بخش عکس و ویدئوی جشنواره جهانی فیلم فجر

فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری مهدی آشنا منتشر شد.

بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، به دبیری مهدی آشنا با محورهای روایت صلح، ایستادگی و جنگ برگزار می‌شود.

در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده است: ایران سرزمینی است ریشه‌دار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این سرزمین، صدای دوستی و مهر برخاسته و مردمانش همواره زبان به صلح گشوده‌اند. مردمی که زندگی را شایسته عشق می‌دانند، نه جنگ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانی، اجازه نداده که زیر بار ظلم و ستم برویم. همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشه‌ای از تحمیل شوم جنگ بر ملت‌های مظلوم و آزاده را روایت می‌کنند، در قالب عکس و ویدئو جمع‌آوری و در معرض دید عموم قرار دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل فراخوان را در اینجا مطالعه کنند.

ندا زنگینه

