۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

احتمال برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز!

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از احتمال برگزاری این جشنواره در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح‌الله حسینی دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام کرد که مهلت ارسال آثار برای چهل‌وسومین دوره جشنواره تا نهم مهر ادامه دارد و تاکنون آثار متنوعی از کشورهای مختلف به دبیرخانه ارسال شده است.

وی همچنین درباره احتمال برگزاری جشنواره در خارج از تهران بیان کرد: جلسات خوبی با استانداری و مسئولان شهر شیراز برگزار شده و امیدواریم به‌زودی این موضوع نهایی شود تا برای اولین بار جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز برگزار شود. این انتخاب به دلیل ارتباط موضوعی نزدیک و تنگاتنگ با مفهوم جشنواره که جشنواره‌ای شاعرانه است، صورت گرفته و شیراز می‌تواند میزبان مناسبی برای این رویداد مهم فرهنگی باشد.

ندا زنگینه

