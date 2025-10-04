به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن غنچه ها ویژه ورود دانشآموزان پیش دبستانی به مدارس، با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس ابتدایی دخترانه شهر قدس برگزار شد.
دبستان دخترانه شهید رستمی و میرشفیعیها که میزبان امروز جشن غنچهها است؛ یکی از مدارس خیرسازی است که به کمک خیران تکمیل شده و برای اول مهر مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
این برنامه با حضور محمد صادق معتمدیان استاندار تهران، یوسف بهارلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مسئولان آموزش و پرورش و والدین دانش آموزان برگزار شد.
وزیر آموزش و پرورش در این دیدار با اشاره به اهمیت برنامه درسی دوره پیشدبستانی گفت: برنامههای متعددی برای تحول در برنامه درسی ملی دوره پیشدبستانی دیدهایم که این مقطع از تحصیل را کاملا متحول کند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: احترام به دیگران، تغییر نگرشها در این دوره پیش دبستانی شکل میگیرد و لذا باید برای این برهه از شکوفایی کودکان اقدامات ویژهای داشته باشیم.
کاظمی با بیان اینکه کاری میکنیم که پیشدبستانی دورهای شاد و مفرح باشد؛ گفت: معتقدیم که طلایی ترین دوره آموزش، پیش دبستانی است و استعدادها اگر خوب کار کنیم، به هوبی بروز پیدا میکنند.
