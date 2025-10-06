به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی ظهر دوشنبه در نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان فارس با بیان اینکه طرح تعاونی‌های دانشگاهی، طرحی است که با مشارکت فعال دانشگاه، اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و فارغ‌التحصیلان شکل می‌گیرد، گفت: پیش از این دو دانشگاه‌ در کشور موفق شدند در حوزه تعاونی اقدام کنند؛ تعاونی دانشگاه شیراز در حوزه آموزش و تعاونی دانشگاه کرمانشاه در حوزه دانشجویی که در این طرح،‌ تصمیم داریم آن را توسعه دهیم و از تمام ظرفیت‌های دانشگاه استفاده کنیم.

وی هدف از ارائه‌ این طرح را بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی، دانشی، فضایی و زیرساختی موجود در دانشگاه، سازماندهی ظرفیت‌های پراکنده دانشگاهی در قالب یک نهاد مشارکتی برای هم‌افزایی و توانمندسازی اعضا با تکیه بر اصول شفافیت، مشارکت جمعی و خلق ارزش مشترک عنوان کرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه شیراز و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تنظیم و منعقد خواهد شد.

معاون امور تعاون، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: تعاونی پیشنهادی، علاوه‌بر پاسخ‌گویی به نیازهای درون‌دانشگاهی، توان آن را دارد که با نهادهای صنعتی، اجتماعی و تیم‌های تخصصی فارغ‌التحصیلان وارد همکاری‌های پروژه‌محور شود. در همین راستا، امکان تشکیل شرکت‌های اقماری نیز فراهم خواهد شد؛ این شرکت‌ها ازسوی تیم‌هایی از فارغ‌التحصیلان متخصص و با سرمایه‌گذاری تعاونی راه‌اندازی می‌شوند یا تمرکز بر خلق ارزش فناورانه، خدماتی یا صنعتی، به توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌محور در بیرون از محیط دانشگاه کمک خواهند کرد.

رستمی تصریح کرد: این تعاونی به‌مثابه‌ یک پلتفرم عمل خواهد کرد که از یک‌سو مسیر اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان و ارتقاء مهارت‌های کاربردی برای دانشجویان را هموار می‌کند و از سوی دیگر موجب بهبود کیفیت خدمات دانشگاهی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌شود. درنتیجه، این ساختار می‌توائد نقش دانشگاه را در زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد اجتماعی بازتعریف کرده و زمینه‌ساز خلق ارزش مشترک برای دانشگاه، استادان، کارکنان و تمامی ذی‌نفعان باشد.