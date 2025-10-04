  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

یونسی: ادارات مازندران پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شود

ساری - استاندار مازندران گفت: با توجه به تصمیم دولت و پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات، تعطیلی پنجشنبه‌ها از این هفته در استان اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی افزود: با توجه به تصمیم دولت و پیشنهاد رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی روزهای پنجشنبه، از این هفته پنجشنبه‌ها در استان مازندران تعطیل خواهد بود.

وی افزود: با تعطیلی پنجشنبه‌ها، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه افزایش یافته و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت. حضور کارکنان در محل کار از ساعت ۷ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ کارکنان به صورت دورکار فعالیت می‌کنند.

استاندار مازندران همچنین تأکید کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل کارکنان بانک‌ها، مراکز خدماتی و امدادی نخواهد شد و این کارکنان طبق روال عادی فعالیت خواهند داشت.

