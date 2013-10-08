قطع ارتباط 18 ساعت از وقت اداری کرمانشاه با پایتخت/ پنجشنبه هایی که عملا جمعه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به متمرکز بودن مراکز دولتی و وزارتخانه ها در تهران بزرگ یکی از اساسی ترین پارامترها در انجام امورات اداری، برقراری ارتباط مفید و لینک شدن ادارات شهرهای مختلف کشور با پایتخت است و البته این موضوع ارتباط مستقیم و بی واسطه ای با ساعات مشترک اداری و همسان بودن روزهای کاری دارد.

با نگاهی به جدول زمانبندی ساعات و روزهای کاری در بسیاری از کلانشهر های کشور در خواهیم یافت این تطابق در حال حاضر در وضعیت ایده آل نیست و در بسیاری از مواقع روند انجام امورات را با مشکل مواجه می کند.

در قدم اول ساعات اداری در دوائر دولتی مرکزی و وزارتخانه در تهران در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 16 برنامه ریزی شده است و این در حالی است که در کرمانشاه ادارات از ساعت 7 و 30 دقیقه تا حدود 14 و 30 دقیقه در محل کار حاضر می شوند که با یک محاسبه ساده می توان نتیجه گرفت که حدود دو ساعت در یک روز اداری عملا تطابق زمان کار با مرکز کشور وجود ندارد که بدون تردید کیفیت گردش کار را تا حد زیادی کاهش می دهد.

البته این اختلاف 2 ساعته بدون در نظر گرفتن تایم 45 دقیقه ای استراحت در تهران و یا شهرهایی است که تا ساعت 16 الزاما در محل کار حاضر هستند.

به این ساعتهای اختلاف تعطیلی روزهای پنجشنبه در پایتخت را هم اگر اضافه کنیم مسئله هدر رفت ساعات هماهنگی ادارات با وزارتخانه های مرکزی خود مهمتر جلوه خواهد کرد.

و البته با یک حساب ساده دیگر می توان نتیجه گرفت در طول هفته 18 ساعت یعنی بیش از دو روز کاری ارتباط اداری کلانشهری مثل کرمانشاه با تهران قطع و به عبارت بهتر رسما تعطیل است.

مرکزیت ادارات منطقه ای در استان ضرورت هماهنگی با تهران را بیشتر کرده است

در همین رابطه یک کارمند اداره دولتی در استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: قطعا شرایط کلانشهر ها و سیستم کاری در آنها با کار کارشناسی که انجام شده به این منجر شده است که روز های پنجشنبه در این شهرها تعطیل باشد.

شاهین قره تپه گفت: با توجه به اینکه شهر کرمانشاه به عنوان شهری که عمده ادارات منطقه ای غرب در آن مستقر هستند مطرح است، نیاز به ارتباط هماهنگ با مراکز دولتی و وزارتخانه ها در تهران دارد و ما این موضوع را در کارهای روزانه کاملا حس می کنیم و با آن رو به رو هستیم.

وی افزود: البته خستگی های مفرط کاری در شهری مثل کرمانشاه که فعالیت های اداری سنگین هستند باعث می شود که تعطیلات پایان هفته یک روزه برای تجدید قوای کارکنان کافی نباشد و در بلند مدت باعث کاهش راندمان کاری شود.

ساعت های کاری در کرمانشاه برای کارمندان خانم مناسب نیست

یکی از کارکنان خانم ادارات دولتی در کرمانشاه نیز گفت: این موضوع که خانمهای داری فرزند زیر شش سال می توانند روزهای پنجشنبه را تعطیل باشند در استان کرمانشاه اجرایی شده اما به نظر می رسد فراگیر شدن آن برای سایر کارکنان نیز مفید است.

زهرا پور کاشف گفت: بانوان در سالهای اخیر درصد قابل توجهی از کارکنان دولتی را تشکیل می دهند و من فکر می کنم که خواهان اعمال یکسری تغییرات در ساعات کاری ادارات هستند که برای زنان شاغل می تواند با توجه به مسئولیت سنگین مدیریت خانه مفید باشد.

وی ادامه داد: تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس نیز برای والدین شاغل آنها درد سر شده است. در روزهای معمولی فرزندان زنان شاغل در مدرسه هستند و مشکل خاصی وجود ندارد اما روزهای پنجشنبه کارمندها سرکار هستند و فرزندان ابتدایی آنها باید در منزل بمانند که این ناهماهنگی هایی را به وجود آورده است.

به هر حال نمونه های متعددی از کارمندان دوائر دولتی هستند که خواهان تطبیق ساعات اداری و بهره مندی از تعطیلات آخر هفته ای که برای کارکنان دولت در برخی از کلانشهرها مثل تهران وجود دارد، هستند.

البته ظاهرا کارهای کارشناسی لازم در جهت انجام این موضوع در استان کرمانشاه نیز اجام شده است و این موضوع منوط به تأیید مدیر ارشاد استان باقی مانده است.

فلاحی: شروع ساعت کاری در کرمانشاه همچنان از 7 و 30 دقیقه است

در همین ارتباط مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: اعلام ساعت شروع کار 8 صبح از سوی هیئت دولت مربوط به استان کرمانشاه نیست و فقط در تهران اجرایی می شود.

معارف فلاحی گفت: ساعت شروع کار اداری در استان کرمانشاه مثل گذشته از 7 و 30 دقیقه صبح آغاز خواهد شد و هیچگونه تغییری نداشته است.

بررسی های کارشناسی منطقی بودن تعطیلی پنج شنبه ها را نشان می دهد

وی با اشاره به طرح هماهنگ شدن ساعات اداری در کرمانشاه با تهران گفت: کارهای کارشناسی که در استانداری کرمانشاه توسط کارشناسان منابع انسانی و تحول اداری انجام شده است به این نتیجه رسیده ایم که تعطیلی روز های پنجشنبه و به ازای آن افزایش ساعات اداری در روزهای دیگر تا ساعت 16 از جهات مختلف منطقی تر است.

فلاحی گفت: در حال حاضر به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه در مرکز کشور بسیاری از امورات اداری عملا تعطیل است و حتی خود مردم نیز مشاهده شده که روزهای پنجشنبه کمتر برای کارهای اداری خود مراجعه و آن را به روز شنبه موکول می کنند.

وی تصریح کرد: تأیید این موضوع که ساعت اداری روزهای معمولی افزایش یافته و روزهای پنجشنبه تعطیل اعلام شود به تصمیم گیری مدیران ارشد استان و استاندارها واگذار شده است و این تصمیمات در اختیار استانداران استان هاست.

فلاحی در خصوص آغاز ساعت کار در 7 و 30 دقیقه صبح اظهار داشت: کارهای کارشناسی ما نشان داده است که آغاز ساعت اداری در راس ساعت 7 و 30 دقیقه صرفه جوهایی را در پی خواهد داشت و منطقی تر است.

وی در پایان تأکید کرد: اما نتایج بررسی های کارشناسی افزایش ساعات اداری شنبه تا چهارشنبه و نهایتا تعطیلی روزهای پنج شنبه را تایید می کند.