به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به تعطیلی پنجشنبهها در استان تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: ساعت کاری برای دستگاههای اجرایی از شنبه تا سهشنبه از ساعت هفت تا ۱۶ و چهارشنبهها از هفت تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه تعیین شد و روزانه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه تا پایان ساعت کاری، امکان دورکاری برای کارکنان فراهم شده است.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی به جز دستگاههای خدماتی از جمله نظامی، انتظامی و بهداشت و درمان، پنجشنبهها تعطیل و ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۶ مقرر شد که از ساعت ۱۴ و۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۶ امکان دورکاری برای کارکنان فراهم شده است. همچنین بانکهای استان در روز پنجشنبه به صورت شعب کشیک فعال خواهند بود.
استاندار سمنان بیان کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، اگر والدین هر دو کارمند باشند، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت شرایط و فراهمسازی استفاده از یک ساعت کاری شناور برای آغاز روز ویژه شاغلانی هستند که والدینِ فرزند دانشآموز در مقاطع پیشدبستانی و دبستان، یا فرزند زیر ۶ سال محسوب میشوند.
کولیوند ادامه داد: کارکنان دستگاههای اجرایی با وجود تغییر ساعتکاری، سقف ۴۴ ساعت کاری در هفته را محقق میکنند همچنین بازه زمانی اجرای مصوبه تعطیلی پنجشنبهها و تغییر ساعت کاری روزانه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ است.
نظر شما