«خلیل» به جشنواره فیلم شارجه راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «خلیل» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی سیدپیام حسینی در ادامه حضور جهانی خود، به بخش رقابتی دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه SIFF، در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرد. این اولین رویداد بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان در کشور امارات و منطقه است. هدف این جشنواره ارتقای سواد رسانهای، پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان و نمایش بهترین فیلمها توسط کودکان و نوجوانان و درباره آنان، عنوان شده است.
این جشنواره ۶ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴) در شارجه امارات برگزار خواهد شد.
«خلیل» پیش از این، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه و جایزه ویژه هیئت داوران از سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لسینیا در کشور ایتالیا، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری در سی و ششمین جشنواره بینالمللی کودکونوجوان اصفهان و حضور در جشنوارههای فیلم اسنابروک (دوره۴۰) و فیلم اشلینگل(دوره۳۰) در کشور آلمان، PLEIN LA BOBINE (دوره ۲۳)، فیلم کوتاه تایوان (دوره ۱۴)، کردی نیویورک (دوره ۸) و دوسلدورف (دوره ۲) شده است.
در خلاصه داستان «خلیل» آمده است: خلیل پسربچهای ۱۳ ساله بعد از مرگ پدرش نگران است که آیا پدر، به بهشت میرود یا جهنم؟ او در تلاش است که از این موضوع مطمئن شود.
طاها چراغی، امید چراغی، طاها محمدی، حسین مرادی، موسی هدایتی و شوبو سلیمانی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند و پخش بینالملل اثر را گروه دریچه سینما و مؤسسه پناه فیلم بر عهده دارند.
عوامل فیلم کوتاه «خلیل» عبارتند از نویسنده، تهیهکننده و کارگردان: سید پیام حسینی، مجری طرح: مؤسسه پناه فیلم، برنامهریز: محمد درویشی، گروه کارگردانی: حامد بقائیان، سنور رشیدی، منشی صحنه: گشین محمدیان، فیلمبردار: وریا عبدیانی، گروه فیلمبرداری: سامان پاسیان، آرمان صیدی، آیدا زندکریمی، صدابردار و صداگذار: ارسطو مفاخری، دستیار صدا: بهرام مرادی، آهنگساز: آرتین حامدی، تدوین: هادی احمدی، دستیار تولید: رئوف نصیری، اصلاح رنگ: مهران جبلی، گروه صحنه: هیمن کریمی، آرام خالدیان، مدیر تولید: مرتضی جلیلی، مدیر تدارکات: کیومرث شاطبی، دستیار تولید: سامان فریدی، عکاس: حسین کرمی، طراح پوستر: متین خیبلی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
