زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا روسیه را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا روسیه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۱.۷۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۹.۷۹ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

