  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

شرق روسیه باز هم لرزید

زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۸ ریشتر نزدیکی ساحل شرقی منطقه کامچاتکای روسیه را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مرکز زمین‌شناسی آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۸ ریشتر نزدیکی ساحل شرقی منطقه کامچاتکا در شرق دور روسیه را به لرزه درآورده است.

به گفته این مرکز، کانون این زلزله عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده؛ هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه مخابره نشده است.

این مرکز هفته گذشته نیز زلزله‌ای با قدرت ۵.۳ ریشتر در همین منطقه ثبت کرده بود. منطقه کامچاتکا از اواخر تیر امسال زمین‌لرزه‌های زیادی را تجربه کرده است.

این منطقه هشتم مرداد بزرگ‌ترین زلزله اخیر خود را تجربه کرد. شاخه مرکز پژوهشی آکادمی علوم روسیه در آن برهه اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای که سواحل شبه‌جزیره کامچاتکا را لرزاند، قدرتی معادل ۸.۵ ریشتر داشته است.

این مرکز تاکید کرد که چنین زمین‌لرزه‌ای در دسته زلزله‌های نادر و استثنایی قرار می‌گیرد. سی‌ان‌ان نیز اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ مذکور قوی‌ترین زمین‌لرزه ثبت‌شده در جهان از سال ۲۰۱۱ تاکنون بوده است.

