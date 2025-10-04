نمایش ۴ فیلم در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه یازدهم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سهشنبه ۱۵ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این برنامه، فیلمهای کوتاه «قوتار» ساخته علی علیزاده، «آدلاید» ساخته فرهاد غریبی، «تکان» ساخته شاهین حقشعار از ایران و فیلم کوتاه «مورچه» ساخته کاج دریسن از کشور هلند روی پرده میرود.
نشست نقد و بررسی این آثار با حضور شاهین شجریکهن منتقد سینما برگزار میشود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت تکسانس جلسه یازدهم پاتوق فیلم کوتاه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
