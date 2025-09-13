به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه هشتم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سهشنبه ۲۵ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این برنامه، فیلمهای کوتاه «دد چوپان» ساخته سهیلا پورمحمدی، «تیر خلاص» ساخته رضا گودرزی، «ناظر» ساخته ابوالفضل عزیزی، «آپولو» ساخته فرزاد رنجبر از ایران و فیلم کوتاه «تابش» ساخته فیونا بولت از کشور فرانسه روی پرده میرود.
نشست نقد و بررسی این آثار با حضور نیما عباسپور منتقد سینما برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت تکسانس جلسه هشتم پاتوق فیلم کوتاه به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما