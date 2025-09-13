  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

۵ فیلم در پاتوق فیلم کوتاه به نمایش در می‌آید

۵ فیلم در پاتوق فیلم کوتاه به نمایش در می‌آید

هشتمین جلسه فصل جدید پاتوق فیلم کوتاه با حضور نیما عباس‌پور در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه هشتم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سه‌شنبه ۲۵ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این برنامه، فیلم‌های کوتاه «دد چوپان» ساخته سهیلا پورمحمدی، «تیر خلاص» ساخته رضا گودرزی، «ناظر» ساخته ابوالفضل عزیزی، «آپولو» ساخته فرزاد رنجبر از ایران و فیلم کوتاه «تابش» ساخته فیونا بولت از کشور فرانسه روی پرده می‌رود.

نشست نقد و بررسی این آثار با حضور نیما عباس‌پور منتقد سینما برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت تک‌سانس جلسه هشتم پاتوق فیلم کوتاه به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6587824
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها