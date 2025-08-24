  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

برگزاری پنجمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش ۵ فیلم

جلسه پنجم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه با حضور امین شاهین سه‌شنبه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه پنجم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سه‌شنبه ۴ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این برنامه، چهار فیلم کوتاه ایرانی «اسکن» ساخته علی رضاپور، «بهش می‌گن ممنداس» ساخته محمد معتمد، «تاکسیدرمیست» ساخته سوسن سلامت و بهزاد علوی، «کالبو» ساخته سامان پهلوان و فیلم کوتاه «فراموش‌شده» ساخته عزیز شناوی از تونس روی پرده می‌رود.

پس از نمایش این آثار، نشست نقد و بررسی آنها با حضور شاهین امین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت تک‌سانس جلسه پنجم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6569056
آروین موذن زاده

