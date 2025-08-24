برگزاری پنجمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه با نمایش ۵ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، جلسه پنجم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سه‌شنبه ۴ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این برنامه، چهار فیلم کوتاه ایرانی «اسکن» ساخته علی رضاپور، «بهش می‌گن ممنداس» ساخته محمد معتمد، «تاکسیدرمیست» ساخته سوسن سلامت و بهزاد علوی، «کالبو» ساخته سامان پهلوان و فیلم کوتاه «فراموش‌شده» ساخته عزیز شناوی از تونس روی پرده می‌رود.

پس از نمایش این آثار، نشست نقد و بررسی آنها با حضور شاهین امین برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت تک‌سانس جلسه پنجم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.