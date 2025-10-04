به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند روز شنبه در مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) اظهار داشت: خوشبختانه این پروژه پیش از موعد مقرر به بهره‌برداری رسیده است و این مهم حاصل تلاش مجموعه مدیریت شهری و حمایت دستگاه‌های استانی است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های عمرانی مهم‌ترین مطالبه مردم محسوب می‌شود، افزود: اجرای دقیق و باکیفیت این پروژه‌ها، رسالت اصلی شهرداری است و ما باید در این مسیر پاسخگوی اعتماد شهروندان باشیم.

تقاطع‌های غیرهمسطح؛ گامی در جهت کاهش گره‌های ترافیکی

شهردار خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل شهری عنوان کرد: احداث تقاطع‌های غیرهمسطح از مهم‌ترین اقدامات در راستای رفع گره‌های ترافیکی شهر است و این طرح‌ها نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد شهری دارند.

بارانی بیرانوند تصریح کرد: شهرداری خرم‌آباد هیچ بخشی از رسالت خود را در مسیر خدمت به مردم و توسعه شهر فروگذار نکرده و همواره تلاش کرده‌ایم که با برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌ها را در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسانیم.

هم‌افزایی مدیریت شهری با شورای شهر و دستگاه‌های استانی

وی با اشاره به همکاری و تعامل میان شهرداری و شورای اسلامی شهر گفت: منافع شهر، نقطه ائتلاف و اشتراک شهرداری و شورای شهر است و این همراهی منجر به تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود.

شهردار خرم‌آباد از مدیریت ارشد استان لرستان به دلیل حمایت از مدیریت شهری قدردانی کرد و افزود: رویکرد استاندار محترم مبنی بر محور توسعه بودن شهرداری‌ها، نگاهی سازنده و آینده‌نگرانه است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت شهرها ایفا کند.

لزوم تسهیل‌گری برای ارتقای رضایت‌مندی شهروندان

بارانی بیرانوند با تأکید بر ضرورت ایجاد بسترهای حمایتی برای شهرداری‌ها بیان داشت: اگر بتوانیم در مسیر فعالیت شهرداری‌ها تسهیل‌گری کنیم، این نهادها توانایی بالایی در ایجاد رضایت‌مندی عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهند داشت.

وی افزود: ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) به پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد اقدامی ارزشمند است و باید در جهت استمرار این همکاری‌ها تلاش کنیم تا شاهد اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و ماندگارتر در سطح شهر باشیم.

تأکید بر تداوم مسیر توسعه شهری

شهردار خرم‌آباد در پایان با اشاره به لزوم تداوم مسیر توسعه شهری اظهار داشت: هدف ما ایجاد شهری پویا، زیبا و بدون گره ترافیکی است. برای رسیدن به این هدف، هم‌افزایی بین مدیریت شهری، شورای شهر، دستگاه‌های اجرایی و مردم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.