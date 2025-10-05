  1. استانها
پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور شد

اهواز - پیکرهای مطهر ۴۴ شهید دفاع مقدس لحظاتی پیش از طریق مرز شلمچه به آغوش وطن بازگشتند. این شهدا در عملیات‌های بزرگ جنوب عراق به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه، پیکرهای مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده که در دوره‌های اخیر در مناطق عملیاتی جنوب عراق کشف شده‌اند، در مرز شلمچه مورد استقبال مردم و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه قرار گرفتند.

این شهدا متعلق به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر یک، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه و جزایر ام‌الرصاص کشف شده‌اند.

نمایندگانی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا در مراسم استقبال در کنار سایر مردم حضور دارند. این افراد به نمایندگی از ملت ایران در مرز شلمچه حضور یافته اند.

