پیکر ۷۸ شهید دفاع مقدس وارد خاک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر ۷۸ شهید سالهای دفاع مقدس از مرز بینالمللی شلمچه وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان ایرانی در این مرز قرار گرفت.
این شهدا در جنوب کشور عراق توسط کمیته جستوجو مفقودین نیروهای مسلح تفحص شدهاند و با انجام مقدمات لازم وارد میهن شدند.
ورود پیکر شهدا به میهن اسلامی مصادف با روز دوم از ماه محرم است، که همین سبب، شور و شعف خاصی را به مردم داده است به گونه ای که فضای مرز شلمچه امروز رنگ و بوی خاصی دارد.
پیکرهای شهدای تازه تفحص شده در مناطق عملیاتی زبیدات، دجله، مجنون، ام الرصاص و غرب اروند رود در خاک عراق کشف شده اند. پیکرهای مطهر شهدا مربوط به عملیات والفجریک خیبر، ایذایی والفجر و کربلای ۴ هستند.
پیکر مطهر این شهدا پس از ورود و انجام مراسم استقبال به شهرستان شوش منتقل می شود.
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