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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

از طریق مرز شلمچه؛

پیکر ۷۸ شهید دفاع مقدس وارد خاک کشور شد

پیکر ۷۸ شهید دفاع مقدس وارد خاک کشور شد

خرمشهر - پیکر ۷۸ شهید سال‌های دفاع مقدس پیش از ظهر امروز سه شنبه از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر ۷۸ شهید سال‌های دفاع مقدس از مرز بین‌المللی شلمچه وارد کشور شد و مورد استقبال مسئولان ایرانی در این مرز قرار گرفت.

این شهدا در جنوب کشور عراق توسط کمیته جست‌وجو مفقودین نیروهای مسلح تفحص شده‌اند و با انجام مقدمات لازم وارد میهن شدند.

ورود پیکر شهدا به میهن اسلامی مصادف با روز دوم از ماه محرم است، که همین سبب، شور و شعف خاصی را به مردم داده است به گونه ای که فضای مرز شلمچه امروز رنگ و بوی خاصی دارد.

پیکرهای شهدای تازه تفحص شده در مناطق عملیاتی زبیدات، دجله، مجنون، ام الرصاص و غرب اروند رود در خاک عراق کشف شده اند. پیکرهای مطهر شهدا مربوط به عملیات والفجریک خیبر، ایذایی والفجر و کربلای ۴ هستند.

پیکر مطهر این شهدا پس از ورود و انجام مراسم استقبال به شهرستان شوش منتقل می شود.

کد مطلب 3786747

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