  1. استانها
  2. خوزستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

سردار باقرزاده: پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور می‌شوند

سردار باقرزاده: پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور می‌شوند

اهواز - فرمانده کمیته مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از انتقال پیکرهای مطهر ۴۴ شهید دفاع مقدس به خاک وطن خبر داد؛ شهدایی که در عملیات‌های بزرگ جنوب عراق به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد باقرزاده ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام کرد: روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، پیکرهای مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده که در دوره‌های اخیر در مناطق عملیاتی جنوب عراق کشف شده‌اند، در مرز شلمچه مورد استقبال مردم و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به عملیات‌هایی که این شهدا در آن‌ها به فیض شهادت نائل آمده‌اند، افزود: «این شهدا متعلق به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر یک، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه و جزایر ام‌الرصاص کشف شده‌اند.

سردار باقرزاده همچنین از حضور نمایندگانی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا در مراسم استقبال خبر داد و گفت: این عزیزان به نمایندگی از ملت ایران در مرز شلمچه حضور خواهند یافت و پیشاپیش حضورشان را خوش‌آمد می‌گوییم. امیدواریم این مراسم با شکوه، در شأن فرزندان فداکار ملت برگزار شود.

فرمانده کمیته مفقودین در پایان بیان کرد: در این برنامه، جنازه ۷۰ نفر از کشته‌شدگان عراقی نیز به مسئولان کشور عراق تحویل داده خواهد شد.

کد خبر 6604901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها