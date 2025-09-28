به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد باقرزاده ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اعلام کرد: روز یکشنبه سیزدهم مهرماه، پیکرهای مطهر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده که در دوره‌های اخیر در مناطق عملیاتی جنوب عراق کشف شده‌اند، در مرز شلمچه مورد استقبال مردم و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به عملیات‌هایی که این شهدا در آن‌ها به فیض شهادت نائل آمده‌اند، افزود: «این شهدا متعلق به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر یک، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه و جزایر ام‌الرصاص کشف شده‌اند.

سردار باقرزاده همچنین از حضور نمایندگانی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا در مراسم استقبال خبر داد و گفت: این عزیزان به نمایندگی از ملت ایران در مرز شلمچه حضور خواهند یافت و پیشاپیش حضورشان را خوش‌آمد می‌گوییم. امیدواریم این مراسم با شکوه، در شأن فرزندان فداکار ملت برگزار شود.

فرمانده کمیته مفقودین در پایان بیان کرد: در این برنامه، جنازه ۷۰ نفر از کشته‌شدگان عراقی نیز به مسئولان کشور عراق تحویل داده خواهد شد.