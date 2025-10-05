به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورا صبح امروز آغاز شد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز جلسه شورای امروز ضمن تبریک آغاز جلسه و خیرمقدم به اعضا، اظهار کرد: در ابتدای جلسه آقای علوی نسخه پیش از دستور دارند و پس از آن طرح یکفوریتی درباره آرامستانهای تهران مطرح میشود. همچنین بررسی آییننامه معاملاتی شهرداری تهران و شرکتها و سازمانهای وابسته در دستور کار شورا قرار دارد و در صورت نیاز، جلسه در نوبت بعدازظهر نیز ادامه خواهد داشت.
چمران با اشاره به ورود خودروهای جدید خدماتی به ناوگان شهرداری گفت: روز گذشته بیش از ۳۶۰ دستگاه خودروی سنگین وارد ناوگان خدماتی شهرداری تهران شد. این خودروها عمدتاً در حوزه خدمات شهری و مدیریت بحران مورد استفاده قرار میگیرند و نقش مهمی در آواربرداریها و عملیات امدادی دارند.
وی افزود: وجود این ماشینآلات برای شهرداری بسیار ضروری بود و اقدام خوبی در جهت تجهیز ناوگان صورت گرفته است.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه درباره وضعیت حملونقل عمومی پایتخت گفت: در حوزه مترو خوشبختانه مبالغ مربوط به قرارداد با طرف چینی پرداخت شده و مشکلی در تأمین واگنها وجود ندارد. در بخش اتوبوسها نیز قراردادها در حال پیگیری است و قرار است تا پایان مهرماه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد تهران شود و ماه آینده نیز ۲۰۰ دستگاه دیگر اضافه خواهد شد.
چمران درباره تأثیر تحریمها بر تأمین اتوبوسها تصریح کرد: اتوبوس که دیگر تحریم نمیشود، این وسایل تجاری و عمومی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طرح شناسنامهدار کردن دستفروشان گفت: اصولاً دستفروشی شغلی نیست که بخواهند برای آن شناسنامه صادر کنند. متأسفانه دستفروشی در تهران دیگر ساده نیست، بلکه برخی افراد و گروهها در این حوزه نفوذ کردهاند و با زورگیری و دریافت پول از دستفروشان، عملاً بر پیادهروها حکومت میکنند.
چمران با اشاره به مشکلات موجود در پیادهروهای تهران افزود: پیادهروهای ما باریک و ماشینمحور طراحی شدهاند و ظرفیت چنین فعالیتهایی را ندارند. بنابراین دستفروشی و سد معبر کار درستی نیست و شهرداری باید با قاطعیت با این موضوع برخورد کند. تجربههایی مانند شمال پارک لاله نشان داد که چنین اقداماتی در نهایت به ایجاد بازارهای غیرقانونی با سرقفلیهای نجومی منجر میشود.
رئیس شورای شهر تهران همچنین از همکاری نکردن پلیس در جمعآوری سد معبر انتقاد کرد و گفت: متأسفانه پلیس در این زمینه همکاری لازم را ندارد. در هفته نیروی انتظامی انتظار داریم که پلیس وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهد.
چمران در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره دسترسی برخی افراد به دوربینهای شهری برای انجام اقدامات تروریستی اظهار کرد: این موضوع باید از سوی مراجع ذیربط پیگیری شود تا مشخص شود چگونه چنین دسترسیای ممکن شده است.
وی در پایان درباره موضوع انتقال پایتخت گفت: ما با اصل ساماندهی و حتی انتقال پایتخت مخالفتی نداریم، اما مهمتر از آن کوچک شدن دولت و واگذاری وظایف به شهرداریها و استانهاست. متأسفانه دولت تمایل ندارد کوچک شود و همچنان در مسیر تمرکزگرایی حرکت میکند. اگر قرار است تمرکززدایی صورت گیرد، باید مصوبات مجلس در این زمینه اجرا شود.
