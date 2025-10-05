سنجش گازهای جذب شده از پوست با اولین دستگاه پوشیدنی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فناوری پیشرفته با استفاده از مجموعه‌ای از حسگرهای حساس، تغییرات دما بخار آب دی اکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار (VOCS) را با دقت اندازه‌گیری می‌کند.

طراحی فناوری بدون «تماس» این دستگاه بسیار منحصر به فرد است. این گجت به صورت شناور در فاصله چند میلیمتری از پوست قرار می‌گیرد و بدون ایجاد اختلال در بافت‌های حساس داده‌های حیاتی را جمع‌آوری می‌کند.

این نوآوری می‌تواند انقلابی در مراقبت‌های پوستی ایجاد کند و از رصد بهبود زخم‌ها و تشخیص عفونت‌های پوستی تا سنجش سطح آبرسانی و ارزیابی مواجهه با مواد شیمیایی مضر را در بر می گیرد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به این مقاله مراجعه کنند.