تربیت فارغ التحصیلان کارآمد در مراکز آموزش علمی کاربردی جوار صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانه عالیس و مجموعه کارخانه بازدید کرد.

علی اکبری در این بازدید اظهار داشت: مرکز آموزش علمی کاربردی عالیس، یکی از نمونه های موفق آموزش در جوار صنعت است.

وی این مجموعه را نمونه‌ای از خودباوری و کارآفرینی خواند که علم و مهارت را به خدمت تولید و صنعت درآورده است و سرمایه‌گذاری آن بر نیروی انسانی در کنار صنعت را اقدامی ماندگار برشمرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی جوار صنعت، فرصت تربیت فارغ‌التحصیلانی کارآمد، ماهر و کارآزموده را فراهم می‌کنند، دانشجویانی که پیش از فارغ‌التحصیلی می‌دانند چه آینده‌ای در انتظارشان است.

علی‌اکبری همچنین تأکید کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع را شرکای حرفه‌ای خود می‌داند و آماده همکاری با مجموعه هایی مانند کارخانجات عالیس در ایجاد رشته‌های جدید و تربیت نیروهای متخصص و مورد نیاز صنایع است.