بیمارستان‌ امام رضا(ع) بیرجند نیازمند نوسازی؛امکانات دولتی جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی فرد صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان پویش مردمی «نذر درمان» با تقدیر از مشارکتهای مردمی در حوزه سلامت، از حمایت همهجانبه دانشگاه از اقدامات خیرخواهانه خبر داد و اظهار داشت: حمایت خیرین، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را برای مردم به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه بیمارستان امام رضا (ع) به عنوان «پدر بزرگ بیمارستانهای استان»، بر لزوم نوسازی و تقویت زیرساختهای این بیمارستان تأکید کرد و افزود: امکانات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای درمانی مردم نیست.
علیرضا محمودی راد، رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، هم در این مراسم با تقدیر از اقدامات خیریه این بیمارستان در قالب پویش نذر درمان، ادامه داد: امید است روند جلب مشارکتهای مردمی تداوم یابد.
امیر صابر تنها، رئیس بیمارستان امام رضا (ع) هم با اشاره به فرسودگی ساختمان و تجهیزات، گفت: از خیران درخواستاریم تا حمایتهای خود از این مرکز درمانی را تداوم بخشند.
احسان مداح، مدیر پویش نذر درمان هم از جذب ۲۰ میلیارد ریال کمک از سوی خیرین خبر داد و گفت: حدود ۸۰۰ میلیون تومان از این مبلغ، تعهد دو ماه خیرین است که اولویت نخست هزینهکرد آن، احداث «همراهسرا» برای اسکان همراهان بیماران خواهد بود.
شایان ذکر است پویش نذر درمان با هدف جلب مشارکتهای مردمی و کمک به بیماران نیازمند در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند فعالیت میکند.
