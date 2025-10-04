به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهرا کشتپور املشی، متخصص رادیوآنکولوژی و عضو هیات علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در گفتگو با وبدادر تشریح ابعاد مختلف بیماری سرطان پستان اظهار کرد: این سرطان در اثر رشد غیرطبیعی و تکثیر کنترلنشده سلولهای موجود در بافت پستان ایجاد میشود و در صورت پیشرفت، میتواند به بافتها و اندامهای دیگر بدن گسترش یابد.
وی تصریح کرد: شناخت علائم اولیه و هشداردهنده، نقش مهمی در تشخیص زودهنگام و موفقیت درمان دارد. از جمله این علائم میتوان به قرمزی یا التهاب در ناحیه پستان، بروز ورم یا ادم، وجود توده هنگام لمس، و همچنین بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل اشاره کرد. این نشانهها زنگ خطری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و فرد را برای مراجعه سریع به پزشک متخصص ترغیب کنند.
عوامل خطر و نقش سبک زندگی
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به عوامل خطرساز در بروز سرطان پستان، گفت: سبک زندگی سالم یکی از مهمترین مؤلفهها در کاهش احتمال ابتلا به این بیماری است. رعایت اصول تغذیهای از جمله مصرف میوهها و سبزیجات، داشتن تحرک بدنی، حفظ تعادل وزنی و انجام فعالیتهای ورزشی منظم میتواند نقش محافظتی قابل توجهی ایفا کند.
وی ادامه داد: علاوه بر سبک زندگی، عوامل هورمونی نیز در ابتلا به سرطان پستان دخیل هستند. زنانی که زودتر از سن طبیعی دچار قاعدگی میشوند یا دیرتر به یائسگی میرسند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. همچنین مصرف طولانیمدت داروهای هورمونی پس از یائسگی میتواند احتمال بروز این بیماری را افزایش دهد.
شیردهی از عوامل کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه
کشتپور املشی ادامه داد: از دیگر عوامل مؤثر، تعداد فرزندان و شیردهی است. تجربههای پژوهشی نشان داده است زنانی که فرزندان بیشتری دارند و مدت طولانیتری به فرزندان خود شیر میدهند، کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار میگیرند. بنابراین، فرزندآوری و شیردهی از جمله عواملی هستند که به صورت طبیعی میتوانند میزان ابتلا را کاهش دهند.
وی با اشاره به تحولات علمی در حوزه درمان سرطان پستان بیان کرد: امروزه این بیماری تا حد زیادی قابل درمان است و بسته به مرحله و شرایط بیمار، روشهای متعددی مورد استفاده قرار میگیرد. درمانهای موضعی همچون جراحی و پرتودرمانی، و درمانهای سیستمیک از جمله شیمیدرمانی، هورموندرمانی، ایمنیدرمانی و درمانهای هدفمند، گزینههایی هستند که با توجه به نوع سرطان و وضعیت بیمار انتخاب میشوند.
کشتپور اضافه کرد: تعیین نوع درمان نیازمند بررسی دقیق مرحله بیماری (استیج)، شرایط عمومی فرد و ماهیت تومور است و همین مسئله لزوم مراجعه به مراکز تخصصی و استفاده از نظر تیمهای چندرشتهای پزشکی را نشان میدهد.
اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام
این متخصص رادیوآنکولوژی، غربالگری را مهمترین راهکار برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام عنوان کرد و افزود: تمام زنان، چه دارای سابقه خانوادگی مثبت و چه بدون آن، باید از سن ۴۰ سالگی بهطور منظم تحت غربالگری با ماموگرافی قرار گیرند. انجام سالانه ماموگرافی و تفسیر آن توسط پزشک متخصص میتواند به تشخیص زودهنگام منجر شود و شانس درمان قطعی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
کشتپور در پایان بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه سرطان پستان تأکید و خاطرنشان کرد: رعایت سبک زندگی سالم، توجه به علائم هشداردهنده، مراجعه بهموقع به پزشک و انجام غربالگریهای منظم میتواند در کاهش آمار ابتلا و افزایش موفقیت درمانی بسیار مؤثر باشد. سرطان پستان بیماریای قابل پیشگیری و قابل درمان است، مشروط بر اینکه جامعه به اهمیت تشخیص زودهنگام آن توجه ویژه داشته باشد
