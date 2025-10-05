ثبت هزار آنژیوگرافی در تابستان ۱۴۰۴در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

یوسف رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۱۰۴۳ مورد آنژیوگرافی در این بیمارستان انجام شده که نشان‌دهنده توان بالای این مرکز در ارائه خدمات فوق‌تخصصی قلب و عروق است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۶۵۸ مورد آنژیوپلاستی و ۱۵۰ عمل تعبیه باتری قلبی (ICD) نیز با موفقیت کامل انجام شده است. این اعمال جراحی پیچیده توسط تیم‌های مجرب درمانی بیمارستان و با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته قلب و عروق صورت گرفته است.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح ملی «کد ۲۴۷» برای درمان بیماران دچار سکته حاد قلبی گفت: در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۲۶۹ بیمار دچار سکته حاد قلبی در قالب این طرح تحت درمان قرار گرفته‌اند و اقدامات درمانی به‌ موقع، از بروز عوارض شدید قلبی در بخش قابل توجهی از بیماران جلوگیری کرده است.

به گفته وی، عمل الکتروفیزیولوژی (EPS) نیز در این مدت برای ۵۶ بیمار انجام شده که بیانگر توسعه فعالیت‌های فوق‌تخصصی در حوزه اختلالات ریتم قلب است.

رئیس بیمارستان امام علی(ع) با اشاره به روند افزایشی مراجعه بیماران به این مرکز اظهار داشت: در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۲۷۷۴ بیمار بستری و ۲۶ هزار و ۴۷۸ بیمار سرپایی در بخش اورژانس پذیرش شده‌اند که نشان‌دهنده نقش محوری این بیمارستان در پاسخگویی به نیازهای درمانی استان است.

وی در ادامه از انجام ۱۸۳ عمل جراحی قلب باز در همین مدت خبر داد و افزود: این میزان عمل جراحی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان‌ دهنده افزایش اعتماد بیماران و توسعه ظرفیت‌های تخصصی بیمارستان است.

رحمانی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی گفت: «تلاش مجموعه بیمارستان امام علی(ع) همواره بر ارتقای کیفیت خدمات و رضایت بیماران متمرکز بوده و با تداوم این روند، امیدواریم بتوانیم خدمات درمانی را در تراز ملی به مردم استان کرمانشاه ارائه دهیم.»