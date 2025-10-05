شکارچی کل وحشی در بشاگرد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین زاده اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست یک متخلف شکار را در شهرستان بشاگرد دستگیر کردند.

وی افزود: از این متخلف لاشه یک راس کل وحشی و یک قبضه اسلحه گلوله زنی غیرمجاز دست ساز کالیبر خفیف کشف شد.

حسین زاده بیان کرد: جریمه شکار هر راس کل وحشی ماده حدود ۳۰۰ میلیون و نر بیش از ۹۸ میلیون تومان است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بشاگرد عنوان کرد: ارتفاعات و تپه ماهورهای شهرستان بشاگرد شرایط زیستگاه مناسبی برای زیست‌گونه‌های مختلفی همچون خرس، پلنگ، گرگ، کل و بز کوهی، قوچ و میش، شغال، کفتار، گربه وحشی و گراز معمولی است.