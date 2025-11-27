عاملین فیلم منتشر شده کشتار حیوانات وحشی در فضای مجازی شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین زاده رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بشاگرد از شناسایی و پیگیری قضائی متخلفین شکار وصید و انتشاردهندگان فیلم کشتار حیوانات وحشی در فضای مجازی خبر داد.

وی افزود: طی رصد یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بشاگرد در فضای مجازی فیلمی از متخلفین شکار غیرمجاز رؤیت شدند که بلافاصله متخلفین شناسایی شدند.

طی پیگیری‌های انجام شده، چهار نفر متخلف شناسایی شده است که سه نفر آنها اقدام به شکار غیرمجاز کرده‌اند و نفر چهارم فیلم کشتار حیوانات وحشی را با هدف ترغیب افکار عمومی منتشر کرده است.

دستورات لازم جهت دستگیری متخلفین صادر شده است.