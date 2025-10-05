  1. استانها
فیضی: بیش از ۹ میلیون رأس دام استان اردبیل امسال واکسینه شدند

اردبیل- مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: بیش از ۹ میلیون رأس دام در هفت‌ماه نخست سال جاری واکسینه شده‌اند و استان اردبیل به‌عنوان قطب تولید گوشت مرغ کشور، نقش مهمی در زنجیره غذایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی صبح یکشنبه در بازدید خبرنگاران از مجتمع گوشت اردبیل در تشریح عملکرد یکساله این سازمان اظهار کرد: دامپزشکی یکی از نهادهای کلیدی در تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی پایدار است و بدین منظور بیش از ۹ میلیون رأس دام در هفت‌ماهه نخست سال جاری واکسینه شده‌اند و استان اردبیل به‌عنوان قطب تولید گوشت مرغ کشور، نقش مهمی در پایداری زنجیره غذایی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی، کارخانجات خوراک دام و طیور، مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و واحدهای پرورشی به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود؛ افزود: تمام واحدهای تولیدی دارای مسئول فنی بهداشتی و ناظر ذبح شرعی هستند که سلامت و شرعی بودن محصولات را تضمین می‌کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل همچنین از صدور بیش از صدها گواهی حمل دامپزشکی برای محموله‌های دامی و جلوگیری از قاچاق دام و فرآورده‌های خام دامی خبر داد وگفت : هیچ دام زنده‌ای بدون گواهی حمل مجاز به تردد در استان یا کشور نیست.

فیضی تصریح کرد: در بخش طیور، اردبیل با تولید ۱۵ درصد جوجه یک‌روزه کشور، به‌عنوان قطب تولید گوشت سفید معرفی شده و با صادرات به سایر استان‌ها و کشورهای همسایه، نقش مهمی در پایداری زنجیره تأمین ایفا می‌کند.

وی همچنین از واکسیناسیون بیش از ۹ میلیون رأس دام و نزدیک به ۲۷۰ میلیون طیور در سال جاری خبر داد و افزود: استان اردبیل از نظر بیماری‌های دامی و طیور در وضعیت پاک قرار دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل با اشاره به لزوم مبارزه با کشتار غیرمجاز، از تشکیل ۳۳۵ پرونده قضایی در سال جاری و پلمپ ۵ واحد غیرمجاز خبر داد و خواستار فرهنگ‌سازی برای استفاده از گوشت بسته‌بندی شده و دارای مهر دامپزشکی شد.

فیضی با اشاره به شعار سال دامپزشکی برای وفاق ملی و سلامت واحد از همکاری دستگاه‌های بهداشتی، بسیج سازندگی و نهادهای قضایی قدردانی کرد و خواستار اختصاص بودجه از محل اعتبارات سلامت به سازمان دامپزشکی شد.

