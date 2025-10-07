  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

سالانه ۱۱ میلیارد قطعه جوجه در کشور واکسینه می شود

سالانه ۱۱ میلیارد قطعه جوجه در کشور واکسینه می شود

ارومیه - معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور گفت: سالانه بیش از ۱۱ میلیارد قطعه جوجه در کشور واکسینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر سه شنبه در جشن پنجاه ‌سالگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه با شعار «نیم قرن آموزش و پژوهش»، اظهار کرد: امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و سلامت جامعه بدون سلامت دام تحقق نمی‌یابد. امروز سالانه بیش از ۱۱ میلیارد قطعه جوجه در کشور واکسینه می‌شود و اجرای مقررات بهداشتی و قرنطینه در دستور کار ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از قاچاق دام، نظارت مستمر بر تولید، حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های دامی از اولویت‌های اصلی سازمان دامپزشکی کشور است، افزود: سالانه بیش از ۱۰میلیون رأس دام در کشور کشتار می‌شود و به خودکفایی کامل رسیده‌ایم.

معاون بهداشتی دامپزشکی کشور گفت: در حال حاضر بخشی از تولیدات دامی کشور به خارج از مرزها صادر می‌شود و نیاز داخلی نیز به ‌صورت کامل تأمین شده است.

محمود رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم با تبریک هفته دامپزشکی اظهار کرد: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از نخستین مراکز علمی این حوزه در شمال‌غرب کشور است و طی نیم قرن گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه پژوهش‌های دامپزشکی و ارتقای سلامت جامعه ایفا کرده است.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: دانشگاه ارومیه در تلاش است با گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، ایجاد مراکز تحقیقاتی نوین در حوزه بهداشت و بیماری‌های دامی، و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، نقش خود را در تحقق امنیت غذایی پایدار و ارتقای سلامت جامعه بیش از پیش پررنگ کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، همچنان شاهد واردات گوشت به میزان حدود ۲۵۰ تن در سال هستیم که باید این چرخه را معکوس کرده و به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم.

محمدرضا اصغری گفت: صنعتی‌سازی دامپروری، حمایت از عشایر و تسهیل صدور مجوزهای دامداری از برنامه‌های اصلی ما در استان است. حضور فعال دامپزشکان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت دام، بهبود بهره‌وری و تحقق امنیت غذایی ایفا کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی دامپزشکان در حفظ سلامت دام و ارتقای بهداشت عمومی گفت: ارائه طرح‌هایی شامل معرفی گونه‌های مقاوم به کم‌آبی و افزایش راندمان دام‌ها در شرایط بحرانی می‌تواند به تضمین امنیت غذایی کمک کند.

اصغری اضافه کرد: کارگروه مقاوم‌سازی بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی تشکیل شده و دانشگاهیان و محققان می‌توانند با ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سیاست‌گذاری‌های اجرایی همکاری کنند.

در پایان این مراسم، از اساتید برجسته، پیشکسوتان و کارمندان باسابقه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تجلیل به‌عمل آمد.

کد خبر 6614865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها