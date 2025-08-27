  1. استانها
  2. اردبیل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

۱۸۲ مرکز بخش خصوصی دامپزشکی در استان اردبیل فعالیت دارند

۱۸۲ مرکز بخش خصوصی دامپزشکی در استان اردبیل فعالیت دارند

اردبیل - مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از فعالیت ۱۸۲ مرکز بخش خصوصی دامپزشکی با هدف در دسترس بودن خدمات دامپزشکی جهت استفاده بهره برداران و خدمات گیرندگان دامپزشکی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل، مهدی فیضی در بازدید از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی گفت: پیشگیری از بیماری‌های دامی و افزایش رضایت ارباب رجوع از اهداف اصلی اداره کل دامپزشکی استان است.

وی افزود: اردبیل به دلیل گستردگی جمعیت دامی روستایی و عشایری و وجود مجموعه‌های عظیم کشت و صنعت یکی از قطب‌های مهم دامپروری کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ مرکز درمانی و مایه کوبی ۹۸ داروخانه دامپزشکی ۱۱ شرکت پخش دارو، واکسن، سموم و مواد بیولوژیک ۴ کارخانه تولید دارو و مکمل‌های دامپزشکی و ۵ باب آزمایشگاه دامپزشکی فعالیت دارند، افزود: در گذشته به دلیل نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی و فقدان مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی دامداران مجبور به مراجعه به مراکز دولتی بودند که به دلیل محدودیت امکانات و منابع، امکان خدمات رسانی مطلوب و مورد رضایت ارباب رجوع فراهم نمی‌شد.

مدیر کل دامپزشکی استان با تاکید بر لزوم اولویت صدور مجوز فعالیت مراکز بخش خصوصی در مناطق و بخش‌های کم برخوردار استان از بازدید یک هزارو ۷۶۹ مورد از این مراکز در یک سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی در این مراکز نظارت دارند.

وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته هیچ‌گونه مشکلی در تأمین دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامی در استان وجود ندارد.

کد خبر 6572006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها