۱۸۲ مرکز بخش خصوصی دامپزشکی در استان اردبیل فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل، مهدی فیضی در بازدید از مراکز بخش خصوصی دامپزشکی گفت: پیشگیری از بیماریهای دامی و افزایش رضایت ارباب رجوع از اهداف اصلی اداره کل دامپزشکی استان است.
وی افزود: اردبیل به دلیل گستردگی جمعیت دامی روستایی و عشایری و وجود مجموعههای عظیم کشت و صنعت یکی از قطبهای مهم دامپروری کشور است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ مرکز درمانی و مایه کوبی ۹۸ داروخانه دامپزشکی ۱۱ شرکت پخش دارو، واکسن، سموم و مواد بیولوژیک ۴ کارخانه تولید دارو و مکملهای دامپزشکی و ۵ باب آزمایشگاه دامپزشکی فعالیت دارند، افزود: در گذشته به دلیل نبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی و فقدان مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی دامداران مجبور به مراجعه به مراکز دولتی بودند که به دلیل محدودیت امکانات و منابع، امکان خدمات رسانی مطلوب و مورد رضایت ارباب رجوع فراهم نمیشد.
مدیر کل دامپزشکی استان با تاکید بر لزوم اولویت صدور مجوز فعالیت مراکز بخش خصوصی در مناطق و بخشهای کم برخوردار استان از بازدید یک هزارو ۷۶۹ مورد از این مراکز در یک سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای اجرای دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی در این مراکز نظارت دارند.
وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته هیچگونه مشکلی در تأمین دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامی در استان وجود ندارد.
