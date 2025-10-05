مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزشی ویژه روسا و کارشناسان روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور با عنوان «سیاستها و تاکتیکهای جدید رسانهای»، از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در مریوان برگزار خواهد شد.
فرزاد زندی افزود: این دوره سه روزه با حضور ۴۰ نفر از مسئولان روابط عمومی سازمان محیط زیست در سراسر کشور برگزار میشود و هدف اصلی آن، ارتقاء دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه روابط عمومی و ارتباط با رسانهها است.
وی در ادامه با اشاره به سرفصلهای مهم این دوره گفت: در این کارگاه، موضوعات مختلفی از جمله «نگرش به ارتباط روابط عمومی و رسانهها»، «سیاستها و تاکتیکهای جدید در روابط عمومی»، «جایگاه هوش مصنوعی در روابط عمومی مدرن» و «عوامل مؤثر بر ارتباط روابط عمومی با رسانهها» تدریس خواهد شد.
مدیرکل محیط زیست کردستان تاکید کرد: یکی از مباحث مهم این دوره، بهرهداری مناسب از ظرفیت رسانههای جمعی و نوبت برای ایجاد ارتباط موثر و اقناعی با مخاطبان است.
وی خاطرنشان کرد: در عصر دیجیتال آشنایی با رسانههای نوین و روش های کارآمد استفاده از این فضا در پیشبرد اهداف روابط عمومی محیط زیست حائز اهمیت است.
زندی در پایان گفت: هدف این دوره، ارتقاء کیفیت روابط عمومی در سازمانهای محیط زیست کشور است تا بتوانیم به نحو مؤثری پیامهای محیط زیستی را به جامعه منتقل کنیم و آگاهی مردم را در خصوص مسائل محیط زیست افزایش دهیم.
نظر شما