محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تجهیز و راهاندازی همزمان دو مرکز امداد و نجات دریایی در شهرستانهای بابلسر و تنکابن خبر داد و افزود: این مراکز به منظور گسترش خدمات امداد و نجات و حفاظت از گونههای دریایی در شمال کشور در حال آمادهسازی هستند.
کنعانی با تأکید بر اهمیت پناهگاه حیات وحش میانکاله به عنوان زیستگاه اصلی فوک خزری، افزود: حفاظت و اقدامات علمی مستمر برای حفظ این گونه در معرض خطر حیاتی است.
وی همچنین گفت بهرهبرداری از این مراکز علاوه بر ارتقای خدمات تخصصی، فرصتی برای آموزش عمومی و افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست دریایی فراهم میکند.
کنعانی یادآور شد: راهاندازی این مراکز تخصصی، گامی مهم در جهت حفظ و بازتوانی فوکهای خزری به شمار میرود و نقش موثری در ارتقای سلامت و بقای این گونه نادر دریایی ایفا خواهد کرد.
به گزارش مهر، در سال جاری لاشه ۵۴ قلاده فک خزری در ساحل مازندران کشف شد.
