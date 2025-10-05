  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

کنعانی: ۲ مرکز امداد و نجات گونه‌های دریایی در مازندران تجهیز می‌شود

کنعانی: ۲ مرکز امداد و نجات گونه‌های دریایی در مازندران تجهیز می‌شود

تنکابن- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، از تجهیز و راه‌اندازی همزمان دو مرکز امداد و نجات و حفاظت از گونه های دریایی در شهرستان‌های تنکابن و بابلسر خبر داد.

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تجهیز و راه‌اندازی همزمان دو مرکز امداد و نجات دریایی در شهرستان‌های بابلسر و تنکابن خبر داد و افزود: این مراکز به منظور گسترش خدمات امداد و نجات و حفاظت از گونه‌های دریایی در شمال کشور در حال آماده‌سازی هستند.

کنعانی با تأکید بر اهمیت پناهگاه حیات وحش میانکاله به عنوان زیستگاه اصلی فوک خزری، افزود: حفاظت و اقدامات علمی مستمر برای حفظ این گونه در معرض خطر حیاتی است.

وی همچنین گفت بهره‌برداری از این مراکز علاوه بر ارتقای خدمات تخصصی، فرصتی برای آموزش عمومی و افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از محیط زیست دریایی فراهم می‌کند.

کنعانی یادآور شد: راه‌اندازی این مراکز تخصصی، گامی مهم در جهت حفظ و بازتوانی فوک‌های خزری به شمار می‌رود و نقش موثری در ارتقای سلامت و بقای این گونه نادر دریایی ایفا خواهد کرد.

به گزارش مهر، در سال جاری لاشه ۵۴ قلاده فک خزری در ساحل مازندران کشف شد.

کد خبر 6612297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها