مالک داماش: محرومیت هواداران و اشتباهات داوری مسیر تیم را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز یوسف‌نژاد عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران آخرین وضعیت تیم داماش گیلان را تشریح کرد و گفت: متأسفانه به دلیل محرومیت هواداران، کسر امتیاز و جریمه برگزاری بازی‌ها خارج از خانه، برنامه‌های مدنظرمان به‌طور کامل محقق نشد و این مسائل بر روند تیم تأثیر گذاشت.

وی افزود: با این حال، خدا را شکر شرایط تیم نسبتاً مطلوب است هرچند هنوز به جایگاهی که انتظار داشتیم نرسیده‌ایم، اما امیدواریم در هفته‌های آینده بتوانیم فاصله‌مان را جبران کنیم.

مالک داماش با اشاره به هدف بازسازی و جوان‌سازی تیم اضافه کرد: ما با صبر و حوصله روی بازیکنان جوان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا آن‌ها هماهنگ شوند و به سطحی برسند که توان رقابت با تیم‌های قدرتمند لیگ را داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت داماش داشتن هواداران پرشور است که باعث جذاب‌تر شدن بازی‌ها و افزایش شور لیگ می‌شود. معتقدم اگر تیم‌ها هوادار نداشته باشند، لیگ جذابیت خود را از دست می‌دهد.

یوسف‌نژاد به اشتباهات داوری اشاره و گفت: در بازی اخیر مقابل مس کرمان دو صحنه تأثیرگذار داشتیم؛ یکی پنالتی‌ای که گرفته نشد و دیگری صحنه تک‌به‌تک گل که اشتباهاً آفساید اعلام شد این موارد را به فدراسیون ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: در شش بازی گذشته حداقل در سه مسابقه اشتباهات داوری واضحی رخ داده که می‌توانست نتایج را تغییر دهد. اگر این اشتباهات نبود، داماش می‌توانست ۹ امتیاز بیشتر کسب کند و اکنون در رتبه دوم جدول قرار داشته باشد.

مالک باشگاه درباره شایعات تغییر کادر فنی توضیح داد: کادر فنی تلاش خود را به‌خوبی انجام داده و هیچ کم‌کاری‌ای نبوده است برخی تغییرات جزئی با نظر سرمربی انجام می‌شود اما شایعه تعویض کادر فنی صحت ندارد و ما قاطعانه از آن‌ها حمایت می‌کنیم.

یوسف‌نژاد درباره چالش‌های باشگاه گفت: زمانی که تیم را تحویل گرفتیم فقط چهار بازیکن داشتیم که یکی رضایت گرفت و رفت، دو نفر مصدوم بودند و فقط یک بازیکن آماده داشتیم؛ یعنی عملاً از صفر شروع کردیم و مشکلات مالی و انضباطی داشتیم.

وی افزود: با حمایت مسئولان و تلاش همکاران، در حال بهبود شرایط هستیم و تلاش می‌کنیم داماش را به جایگاه واقعی‌اش در فوتبال ایران بازگردانیم.

مالک داماش درباره میزان حمایت مسئولان گفت: مسئولان تا حد توان کمک می‌کنند اما هنوز آن حمایت لازم را دریافت نکرده‌ایم و در تلاشیم با همکاری آن‌ها باشگاه را سازمان‌یافته‌تر کنیم.

وی با اشاره به اهمیت دریافت مجوز حرفه‌ای از فدراسیون تاکید کرد: دریافت این مجوز نیازمند زیرساخت‌هایی از جمله ورزشگاه استاندارد، آکادمی فعال و تیم‌های پایه است که فقط با حمایت استانی و ساختار حرفه‌ای امکان‌پذیر است.

یوسف‌نژاد در پایان گفت: امیدواریم با پیگیری و همکاری مسئولان، موانع رفع شود تا داماش بتواند مسیر حرفه‌ای خود را بدون دغدغه ادامه دهد و جایگاه واقعی‌اش را در فوتبال کشور کسب کند.